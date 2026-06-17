Encuesta: el peronismo bonaerense ya tiene un candidato favorito de cara a 2027

A casi un año y medio de las elecciones presidenciales, una encuesta realizada por Insights POLITICAR en la Provincia de Buenos Aires demostró que, puertas adentro, cada uno de los dos grandes espacios que polarizan la política argentina ya tiene un liderazgo claramente definido. En el peronismo, la diferencia es tan amplia que no deja margen para la duda.

En medio de la disputa por quién será el representante del espacio de cara a 2027, Axel Kicillof, reúne 66,3% de las preferencias en una hipotética interna frente a Sergio Massa, que obtiene 16,7%, y Sergio Uñac, que apenas alcanza 1,1%. Los indecisos representan 15,8%.

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Cuando la competencia se reduce a un mano a mano, Kicillof prácticamente no resigna apoyo. El gobernador bonaerense alcanza 66,6%, mientras que Massa obtiene 26,1%, con 7,7% de indecisos. La diferencia supera los 40 puntos porcentuales en ambos escenarios evaluados y posiciona al mandatario provincial como el dirigente con mayor capacidad de ordenar electoralmente al peronismo.

En el otro extremo, en La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei concentra 75,8% de las preferencias cuando se consulta por una eventual candidatura presidencial. Muy lejos quedan Patricia Bullrich, con 9,1%, Mauricio Macri, con 6,5%, y Victoria Villarruel, con 5,9%, lo que refleja un liderazgo prácticamente indiscutido dentro del oficialismo.

Los escenarios de competencia directa profundizan todavía más esa ventaja. Milei derrota a Bullrich por 85% a 12%, mientras que frente a Macri se impone por 88% contra 10%, confirmando que ningún otro dirigente del espacio logra acercarse a su nivel de respaldo.

Además, el relevamiento evidencia la consolidación de la polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza. Sin proyectar indecisos, el espacio peronista reúne 38,6% de las preferencias y La Libertad Avanza alcanza 33,3%, una diferencia de 5,3 puntos porcentuales.

Al considerar a los indecisos, que representan 15,3% del electorado bonaerense, la ventaja del peronismo se amplía hasta 44,5%, frente al 38,4% de La Libertad Avanza, lo que estira la brecha a 6,1 puntos. Muy por detrás aparecen la izquierda con 6,8%, el PRO con 4,6% y la UCR con 3,3%.

Una sociedad que no confía en nadie

El estudio incorpora además el Índice POLITICAR, una medición mensual que evalúa el nivel de confianza de los bonaerenses en los principales actores del llamado "círculo rojo". El relevamiento incluye periodistas, medios de comunicación, políticos, partidos, empresarios, sindicatos, la Justicia y el Congreso.

El índice general de junio se ubica en 43,4 puntos sobre una base de 100. En los ocho sectores evaluados, las respuestas negativas superan ampliamente a las positivas, configurando un escenario de fuerte desconfianza institucional.

Los sindicatos aparecen como el actor con peor imagen del estudio. El 50,6% de los encuestados afirmó no tenerles "ninguna" confianza y otro 20,8% dijo tenerles "poca", lo que eleva la percepción negativa hasta 71,4%. Apenas 14,8% manifestó un nivel alto de confianza.

El Congreso ocupa el segundo lugar entre las instituciones peor valoradas. Acumula 70,7% de respuestas negativas y apenas 8,6% de confianza alta. Detrás aparece la Justicia, con un rechazo de 64%, lo que confirma el deterioro de la credibilidad institucional.

Los empresarios tampoco escapan a esa tendencia. Reúnen 62,2% de valoraciones negativas, mientras que los políticos llegan a 58,7%, con apenas 14% de confianza alta. Los partidos políticos registran 59,8% de desconfianza y solo 11,7% de adhesión fuerte.

Encuesta: Milei domina en el centro del país y Kicillof resiste en bastiones peronistas

Ni siquiera los sectores tradicionalmente mejor posicionados logran revertir ese diagnóstico. El 62,7% de los bonaerenses desconfía de los periodistas y 62,8% de los medios de comunicación, mientras que los niveles de confianza alta no superan el 15% en ninguno de los dos casos.

El informe describe una crisis transversal de legitimidad, donde ningún actor del llamado "círculo rojo" consigue construir un vínculo sólido con la ciudadanía. Ese escenario podría traducirse en mayor volatilidad electoral y en una creciente demanda de dirigentes que se presenten como ajenos a las estructuras tradicionales.

En ese contexto de desconfianza generalizada hacia las instituciones, la concentración del liderazgo en Javier Milei dentro de La Libertad Avanza y en Axel Kicillof dentro del peronismo adquiere una relevancia especial. Según la encuesta, son los únicos dirigentes que hoy logran capitalizar el descontento sin enfrentar disputas internas de peso.

La encuesta fue realizada por Insights POLITICAR y Oppers Global mediante la metodología IVR (respuesta de voz interactiva) sobre 500 casos. El universo estuvo compuesto por ciudadanos mayores de 16 años, con un margen de error de +/- 4,4% y un nivel de confianza del 95%. El trabajo de campo se realizó entre el 30 de mayo y el 2 de junio de 2026.

RG