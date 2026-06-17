El presidente Javier Milei recibirá esta tarde a autoridades del Banco Mundial, luego de que el organismo aprobara en las últimas horas un paquete de financiamiento por US$ 2.000 millones para Argentina.

La reunión tendrá lugar desde las 17 y allí se hablará del reciente financiamiento del BM para la Argentina tendiente a "crear empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica", según se indicó.

Este martes, el directorio del Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) oficializaron en Washington la aprobación de un paquete de financiamiento de carácter "innovador" para la Argentina. El objetivo principal es movilizar hasta US$ 2.000 millones en créditos comerciales.

El Palacio de Hacienda es cubrir la agenda de vencimientos externos y establecer un piso para la estabilidad cambiaria de cara al 2027.

El Gobierno anunció que volvió a alcanzar superávit financiero en mayo

El Ministerio espera respaldos del BID por US$ 500 millones. y la CAF por entre US$ 250 y 500 millones.

Según explicaron desde el Banco Mundial, el andamiaje técnico de este programa no se instrumentará mediante los tradicionales desembolsos directos, sino a través de dos tipos de garantías.

Por un lado, una Garantía basada en políticas (PBG, por sus siglas en inglés) provista por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF); por el otro, una cobertura de riesgo otorgada por MIGA.

El Banco Mundial recortó sus proyecciones de crecimiento para la economía argentina

En conjunto, ambas herramientas del Grupo Banco Mundial cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial, reduciendo de forma drástica la exposición de la banca privada internacional y permitiendo al Estado soberano captar fondos en condiciones de tasa mucho más accesibles que las actuales.

Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, señaló : “Estamos comprometidos a apoyar la estabilización macroeconómica de Argentina y su agenda de reformas orientadas al crecimiento.

""Esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo”, explicó.

LT