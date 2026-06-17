La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene las tasas de interés por cuarta vez consecutiva

Como se esperaba, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo por cuarta vez consecutiva sus tasas de interés en 3,50% - 3,75%, luego de la primera reunión de política monetaria presidida por Kevin Warsh, aunque sugirió que una subida podría decidirse de aquí a fin de año.

La Fed actualizó además sus previsiones económicas: ahora espera una inflación anual de 3,6% en lugar de 2,7% a fin de año, y un PIB en crecimiento de 2,2% frente al anterior 2,4% proyectado en marzo.

La decisión sobre los tipos de interés se tomó por unanimidad, según un comunicado, algo que no ocurría desde hacía un año.

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La declaración fue más breve de lo habitual y también eliminó la orientación futura sobre la trayectoria de la tasa de interés, que había sido una constante en los últimos años, informó AFP.

Signos optimistas

La Fed destacó que la actividad económica estadounidensese sigue expandiendo a un "ritmo sólido". Esta fortaleza se mantiene firme incluso frente a la "elevada incertidumbre" provocada, en parte, por el conflicto en Medio Oriente.

El banco central subrayó que los cimientos económicos actuales son robustos:

- Inversión y productividad: Tanto el crecimiento de la productividad como la inversión de capital muestran indicadores fuertes.

- Mercado laboral estable: La creación de empleo ha logrado absorber de manera efectiva la demanda de la fuerza laboral, manteniendo la tasa de desempleo con muy pocas variaciones.

El fantasma de la inflación

El optimismo de la Fed se topa con un muro: la inflación sigue estando por encima de la meta.

"La inflación se mantiene elevada en relación con el objetivo del 2 % fijado por el Comité, lo que refleja en parte las perturbaciones en la oferta que han provocado aumentos de precios en ciertos sectores, incluido el energético. El Comité garantizará la estabilidad de precios".

Desde el CEPEC analizaron que "el mercado esperaba el statu quo en la tasa y así fue. Pero el dato clave que dejó la reunión es el siguiente: 9 de los 18 miembros del Comité proyectan un aumento de tasas en 2026. No es mayoría absoluta, pero es un número lo suficientemente alto como para mantener la cautela".

"El foco ahora pasa a la conferencia de prensa y al nuevo Dot Plot, donde el mercado buscará pistas sobre si la Fed está dispuesta a aceptar que la inflación no cede", añadieron.



LM

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