En "QR!" hablaron acerca de las luces y sombras del Mundial 2026: "Es un Mundial que me da bronca"

En una entrevista emitida en “QR!”, el programa de Canal E conducido por Pablo Caruso, el periodista deportivo Juan José Panno reflexionó sobre los aspectos que rodean al Mundial 2026, una competencia que todavía no comenzó pero que ya genera debates más allá de lo estrictamente futbolístico.

Desde las políticas migratorias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump hasta las decisiones que afectan a delegaciones y árbitros, Panno sostuvo que existe una falta de discusión pública sobre temas que, a su juicio, deberían ocupar un lugar más importante en la cobertura mediática.

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“Es un Mundial que me da bronca”, resumió el periodista al describir las contradicciones que le genera el torneo. “Por un lado no quiero este Mundial por todas las cosas que pasan alrededor. Pero por otro lado soy futbolero, soy argentino y creo que la gente necesita una alegría”, expresó.

Críticas al enfoque de la cobertura mediática

Durante la entrevista, Panno consideró que gran parte de la prensa deportiva se concentra exclusivamente en cuestiones futbolísticas y deja de lado temas vinculados al contexto político y social del evento.

Según planteó, sería importante que los medios profundicen en cuestiones relacionadas con los países organizadores, las políticas migratorias y las decisiones que afectan a determinados protagonistas del torneo.

También cuestionó la escasa reacción colectiva de futbolistas, árbitros y dirigentes frente a situaciones que considera injustas. En ese sentido, lamentó que no exista una respuesta corporativa más firme dentro del mundo del fútbol.

El caso del árbitro somalí y las políticas migratorias

Uno de los episodios que más llamó la atención del periodista fue la situación de un árbitro de origen somalí que habría enfrentado restricciones para ingresar a Estados Unidos.

Panno vinculó el hecho con las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump y recordó que la comunidad somalí tiene una fuerte presencia en estados como Minnesota.

Para el periodista, estos episodios reflejan cómo determinadas decisiones políticas terminan impactando directamente sobre un evento que pretende presentarse como una celebración global del deporte.

Las delegaciones afectadas por decisiones políticas

Otro de los puntos abordados fue la situación de la selección de Irán. Según se explicó en el programa, la delegación iraní debería alojarse en México y trasladarse a territorio estadounidense únicamente para disputar sus encuentros.

Panno calificó esa posibilidad como una “aberración” desde el punto de vista deportivo y sostuvo que si una medida similar afectara a otras selecciones con mayor peso dentro del fútbol mundial, la reacción internacional sería mucho más contundente.

Además, destacó las posiciones adoptadas por los gobiernos de Canadá y México, que plantearon alternativas frente a determinadas restricciones impulsadas desde Estados Unidos.

El impacto político de Trump durante el Mundial

Consultado sobre si el torneo podría convertirse en un problema político para Trump, Panno señaló que existe cierto riesgo para la administración estadounidense, aunque advirtió que el fútbol suele desplazar otras discusiones cuando comienza la competencia.

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“Cuando empieza a rodar la pelota, muchas veces todo lo demás queda en segundo plano”, explicó.

Sin embargo, consideró que la acumulación de polémicas podría generar cuestionamientos durante el desarrollo del certamen, especialmente en un contexto de creciente debate sobre migración y derechos civiles.

Un periodista con experiencia mundialista

Hacia el final de la entrevista, Panno recordó que lleva más de cinco décadas escribiendo sobre fútbol y que tuvo la oportunidad de cubrir numerosos Mundiales a lo largo de su carrera.

El periodista destacó además que fue testigo presencial de las tres consagraciones mundialistas de la Selección argentina, una experiencia que definió como un privilegio.

LB