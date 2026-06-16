Los dos récords que rompió Mbappe con sus golazos ante Senegal en el inicio del Mundial

Kylian Mbappé lideró este martes la victoria de la selección de Francia frente a Senegal con dos verdaderos golazos que ratifican su condición de aspirante indiscutido al trono del fútbol global. El delantero del Real Madrid destrabó un partido complejo en la primera jornada del certamen con una exhibición de potencia, velocidad y efectividad de cara al arco rival.

Con estas dos anotaciones, el atacante rompió dos récords de impacto estadístico inmediato, consolidándose como el futbolista más joven de la historia en alcanzar cifras críticas de goleo en fases finales de la cita máxima.

Con dos goles de Mbappe, Francia le ganó a Senegal por 3-1 en un partidazo vibrante

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El primer hito de la jornada llegó al promediar el segundo tiempo, cuando Mbappé sacó un remate fulminante desde el borde del área que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arquero senegalés. Ese tanto significó su duodécimo gol en los Mundiales, convirtiéndose en el jugador más joven en alcanzar esa barrera en la historia de la competición, superando marcas de mitos del fútbol germano y brasileño.

Apenas diez minutos más tarde, el atacante definió cruzado para sellar el marcador definitivo. Este segundo grito personal no solo garantizó los primeros tres puntos para el conjunto dirigido por Didier Deschamps, sino que estableció un nuevo récord de partidos consecutivos anotando al menos un gol en Copas del Mundo para un futbolista de su confederación.

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El impacto del delantero no se limita al resultado inmediato, sino a la proyección de su carrera en la máxima competencia de la FIFA. Con apenas tres ediciones mundialistas disputadas contando el inicio de esta campaña, el atacante galo ya amenaza seriamente el récord absoluto de goles en mundiales, una tabla que lidera el alemán Miroslav Klose con 16 conquistas.

El delantero del Real Madrid destrabó un partido complejo en la primera jornada

Los analistas deportivos internacionales coinciden en que el nivel físico y técnico mostrado por la principal figura de Les Bleus en este debut plantea un escenario de dominación absoluta para las próximas semanas. Francia llegó a este torneo con la presión de revalidar su protagonismo continental, y su máxima referencia ofensiva respondió de inmediato ante las expectativas de la prensa especializada.

El vestuario francés reflejó la satisfacción por el rendimiento de su capitán, aunque manteniendo la cautela habitual de las fases de grupos. El cuerpo técnico destacó la madurez del atacante, quien además de su aporte en la red asumió funciones de conducción y distribución del juego cuando el mediocampo senegalés intentó cortar los circuitos de pase de los europeos.

Por su parte, el seleccionado de Senegal no logró contener las transiciones rápidas que propuso el combinado de Deschamps una vez que se rompió la paridad inicial. A pesar de mostrar una estructura defensiva sólida durante la primera mitad del juego, el desgaste físico y la jerarquía individual de los delanteros rivales terminaron por quebrar la resistencia del campeón africano.

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La jornada inicial de esta cita mundialista deja en claro que la lucha por el Balón de Oro del torneo y la bota de oro tendrá a los mismos protagonistas de la última final en Lusail. El rendimiento físico exhibido este martes en el campo de juego reafirma que el atacante francés se encuentra en plenitud para sostener el ritmo de alta competencia que exige el certamen.

Francia ahora deberá refrendar este auspicioso comienzo en los próximos compromisos de la zona, buscando asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final de manera prematura. Con un Mbappé en este nivel de gracia, el bicampeón del mundo se anota firmemente como uno de los candidatos más sólidos a quedarse con el trofeo el próximo mes de julio.