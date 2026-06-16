El delantero y capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, volvió a inscribir su nombre en las páginas doradas del fútbol internacional al quedar a una corta distancia de quebrar la máxima marca de goleo en la historia de las Copas del Mundo. Con su reciente anotación, el atacante galo encendió el debate sobre los límites de su proyección en la máxima cita del deporte global.

Tras el estreno oficial de la selección de Francia, el futbolista sumó sus goles número 13 y 14 en el certamen ecuménico durante la primera fecha de la fase de grupos frente a Senegal. De acuerdo con los datos oficiales de la plataforma de estadísticas de la FIFA, el atacante resolvió con su habitual jerarquía en el área rival tras un increíble pase de Michael Olisé. 20 minutos después marcó un golazo desde afuera del área en el tiempo de descuento.

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Cuántos goles necesita Mbappe para romper el récord de goles en Mundiales

Con estos nuevos gritos en su cuenta personal, la estrella del Real Madrid quedó a exactamente dos goles de alcanzar la línea del exfutbolista alemán Miroslav Klose, quien lidera la tabla histórica de artilleros en los Mundiales con 16 anotaciones. La velocidad con la que el atacante francés recorta la distancia de la marca germana asombra a la comunidad internacional.

La irrupción goleadora del francés en la competición se mantiene bajo un ritmo implacable desde sus primeras presentaciones en el torneo. En su debut en Rusia 2018, el atacante anotó cuatro goles, incluyendo uno fundamental en la final frente a Croacia, mientras que en la edición de Catar 2022 se adjudicó la Bota de Oro del torneo tras registrar un total de ocho conquistas.

Tras el estreno oficial de la selección de Francia, el futbolista sumó sus goles número 13 y 14 en el certamen ecuménico durante la primera fecha de la fase de grupos frente a Senegal.

El récord de Klose bajo la amenaza de las potencias vigentes

La marca que ostenta Miroslav Klose se mantiene inalterable desde la Copa del Mundo de Brasil 2014, edición en la que el atacante teutón superó las 15 conquistas del brasileño Ronaldo Nazário. Los registros oficiales detallan que Klose edificó su leyenda a lo largo de cuatro ediciones mundialistas, disputando un total de 24 encuentros oficiales para establecer el récord actual de 16 goles.

La ventaja estadística con la que cuenta el atacante galo reside principalmente en su temprana edad y en la efectividad demostrada en sus primeros partidos disputados en la competición. Con apenas un puñado de compromisos completados entre los torneos de 2018 y 2022, el promedio de gol del delantero francés supera holgadamente las métricas previas de los máximos artilleros históricos del certamen.

En el actual escenario de la competencia ecuménica, el futbolista francés no es el único protagonista que acecha la histórica marca del atacante alemán. El astro argentino Lionel Messi también acumula 13 goles en su registro personal dentro de las Copas del Mundo, lo que plantea una disputa directa y simultánea por la corona de máximo goleador de todos los tiempos.

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La ampliación del formato del torneo actual, que contempla una mayor cantidad de partidos por selección y la inclusión de más equipos en la fase final, asoma como un factor determinante que jugará a favor de los delanteros. El propio Klose reconoció recientemente en declaraciones a la prensa alemana que espera que su récord sea superado durante este ciclo deportivo debido a las nuevas facilidades del calendario.

Los analistas deportivos internacionales proyectan que, de sostener el nivel ofensivo exhibido en el debut frente a Senegal, el capitán francés posee serias posibilidades de igualar o superar la marca en la presente edición de la competencia. La estructura colectiva del equipo dirigido por Didier Deschamps funciona como un soporte ideal para abastecer las condiciones técnicas de su principal referente de ataque.

El camino de Francia en la fase de grupos continuará demandando el protagonismo directo de su máxima figura para asegurar la clasificación a las instancias de eliminación directa. Cada partido venidero representará para el delantero una oportunidad concreta de recortar la brecha de dos goles que lo separa de la inmortalidad estadística en el fútbol mundial.

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