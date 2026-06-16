martes 16 de junio de 2026
DEPORTES
Mundial FIFA 2026

La Ciudad vistió de celeste y blanco ocho esculturas icónicas para alentar a la Selección en su debut

Mafalda, El Pensador y el Torso de Botero, entre otras obras emblemáticas, amanecieron intervenidas con los colores argentinos. Además, monumentos porteños se iluminarán durante los partidos de la Selección.

álbum oficial de la Copa Mundial 2026
álbum oficial de la Copa Mundial 2026 | Captura
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La Ciudad de Buenos Aires se sumó al clima mundialista en la previa del debut de la Selección argentina frente a Argelia con una intervención urbana que transformó algunas de sus esculturas más emblemáticas en hinchas de "La Scaloneta". La propuesta, impulsada por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, permanecerá hasta el miércoles por la mañana.

Monumentos de la Ciudad 16062026

En San Telmo, Mafalda amaneció con una vincha y una bufanda celeste y blanca, acompañada por un arco decorado con banderas argentinas. Frente al Congreso, El Pensador luce una galera y una bufanda con los colores nacionales, mientras que el Torso de Botero, en el Parque Thays, aparece con una bandera argentina a modo de capa.

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Monumentos de la Ciudad 16062026

La intervención también alcanzó a Atlas, ubicado en el soporte del histórico gomero frente a La Biela, en Recoleta; La Cigale, en el Rosedal de Palermo; Tritón, en la esquina de Perú y Diagonal Sur; Familia de ciervos, en el MOA de Palermo; y Galgos peruanos, emplazada en Jean Jaurès y avenida Córdoba, también en Recoleta.

Monumentos de la Ciudad 16062026

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Con esta iniciativa, el Gobierno porteño busca llevar el espíritu del Mundial a los espacios públicos y acompañar el entusiasmo de los hinchas durante la participación de la Selección en la Copa del Mundo.

Monumentos iluminados de celeste y blanco

Las acciones no terminarán con las esculturas. El Gobierno de la Ciudad anunció además que cada vez que juegue la Argentina se iluminarán de celeste y blanco algunos de los monumentos más representativos de Buenos Aires.

Monumentos de la Ciudad 16062026

Entre ellos estarán el Obelisco, la Floralis Genérica, el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles, el Planetario y la Torre de la Ciudad. En este último caso, será la primera vez desde su inauguración, en 1985, que contará con iluminación decorativa en toda su estructura, como parte de las actividades especiales organizadas para acompañar a la Selección durante el Mundial.

RG

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