Buenos Aires se viste de Mundial: dónde ver gratis los partidos de la Selección

Con el inicio del Mundial 2026, la Ciudad puso en marcha un gran espacio para que vecinos y turistas puedan seguir los partidos de la Selección argentina y del resto del torneo de manera gratuita. El epicentro será la Plaza Seeber, en Palermo, donde funcionará un Fan Fest con capacidad para 15 mil personas, pantalla gigante, espectáculos en vivo y propuestas gastronómicas.

La inauguración oficial se realizó este jueves con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a representantes diplomáticos de los tres países anfitriones del Mundial: Estados Unidos, México y Canadá. Durante el acto se transmitieron la ceremonia de apertura y el partido inaugural del certamen.

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“Queremos que los hinchas disfruten el Mundial dentro de un espacio público seguro y con todos los servicios. Los invitamos a seguir los partidos de la Selección desde Plaza Seeber”, sostuvo Jorge Macri durante la presentación.

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Ubicada en la intersección de Avenida del Libertador y Sarmiento, la Plaza Seeber será la sede central de la experiencia mundialista en la Ciudad hasta el 19 de julio, fecha en la que se disputará la final del torneo.

Además de la transmisión de los encuentros en pantalla gigante, el predio contará con música en vivo, puntos fotográficos temáticos y un patio gastronómico, pensado para que los asistentes puedan disfrutar de la jornada mientras siguen los partidos.

Los días en que la Selección argentina juegue en horario nocturno, el espacio extenderá su funcionamiento para acompañar a los hinchas durante toda la transmisión.

La propuesta no se limitará a Palermo. A través del programa “Modo Hincha en BA”, la Ciudad desplegará actividades y transmisiones en distintos puntos porteños para acercar la experiencia mundialista a más vecinos.

El primer evento itinerante se realizará durante el debut argentino en la Peatonal de Villa Devoto, en la esquina de Fernández de Enciso y Asunción, donde habrá actividades entre las 18 y las 24.

También se prevén encuentros especiales en lugares emblemáticos como el Obelisco, mientras que las instancias decisivas del campeonato se concentrarán en Parque Los Andes, en Chacarita.

La presencia de los países anfitriones

Del acto inaugural participaron el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; el embajador de Canadá, Stewart Wheeler; y la jefa de Cancillería de la Embajada de México, Camila Aviña.

Lamelas destacó la pasión futbolera argentina y aseguró que Buenos Aires es uno de los mejores lugares del mundo para vivir el Mundial. “No hay tierra con más pasión por el juego ni mejor lugar para alentar a los campeones del mundo en su debut”, afirmó.

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Por su parte, Wheeler sostuvo que vivir esta experiencia en Argentina será uno de los recuerdos más importantes de su carrera diplomática, mientras que Aviña celebró que México se convierta en el primer país en recibir tres ediciones de la Copa del Mundo.

La apuesta de Buenos Aires como capital deportiva

La iniciativa forma parte de la estrategia de posicionamiento internacional de la Ciudad, que fue designada como Capital Mundial del Deporte 2027, una distinción que reconoce a las ciudades que promueven el deporte como herramienta de integración social, desarrollo y encuentro ciudadano.

En ese sentido, el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, remarcó que el fútbol constituye una herramienta de cohesión social y un vehículo para promover valores como la convivencia, la cooperación y la paz entre las naciones.

Con el Mundial en marcha y la ilusión renovada por una nueva conquista de la Selección, Buenos Aires apuesta a convertir cada partido en una celebración colectiva y a transformar sus espacios públicos en grandes puntos de encuentro para miles de fanáticos.

RG