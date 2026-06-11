Los 12 partidos de la Copa del Mundo 2026 que podrás disfrutar durante el feriado largo

El primer fin de semana largo de junio se presenta con una oferta deportiva de alto impacto para los televidentes de la Argentina. Coincidiendo con los días no laborables que se extienden desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio, la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA concentrará la atención pública mediante la disputa de doce encuentros internacionales correspondientes a la fecha inicial de la fase de grupos.

Los fanáticos locales contarán con múltiples alternativas de visualización. La oferta televisiva mantendrá una división estructural entre las señales satelitales que poseen la exclusividad de los 104 partidos del torneo, las plataformas digitales de streaming pago y las opciones gratuitas de la televisión de aire.

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Los partidos del sábado 13 de junio con Brasil como representante sudamericano

El cronograma del feriado comenzará el sábado 13 de junio a las 16:00, hora de Argentina, con el duelo entre Catar y Suiza por el Grupo B desde el estadio de la Bahía de San Francisco. Este compromiso inicial de la jornada podrá sintonizarse a través de las señales de DSports y de la plataforma Paramount+, la cual tiene un costo de suscripción mensual de 4,99 dólares en el mercado local.

La jornada sabática continuará a las 19:00 con uno de los enfrentamientos más atractivos del fin de semana, donde Brasil se medirá ante Marruecos en el marco del Grupo C en el estadio Nueva York Nueva Jersey. La transmisión de este choque sudamericano-africano estará disponible de forma unificada mediante los sistemas de DirecTV y su aplicación digital DGO.

La jornada sabática continuará a las 19:00 con uno de los enfrentamientos más atractivos del fin de semana, donde Brasil se medirá ante Marruecos en el marco del Grupo C en el estadio Nueva York Nueva Jersey.

El cierre del primer día de descanso tendrá lugar a las 22:00, momento en el que las selecciones de Haití y Escocia completarán la actividad del Grupo C en el reducto del Estadio Boston. Para este encuentro, las opciones de pantalla se repetirán dentro de las grillas fijas de los cableoperadores abonados a la señal deportiva satelital y sus respectivos soportes informáticos.

La actividad del domingo y el debut de potencias europeas y sudamericanas

El domingo 14 de junio abrirá su grilla en la madrugada argentina, precisamente a la 01:00, con el partido entre Australia y Turquía correspondiente al Grupo D. Este compromiso contará con la televisación en directo de la señal de cable TyC Sports, integrada de manera habitual en los paquetes básicos de los prestadores de televisión paga del país.

A partir de las 14:00 del domingo, la acción se trasladará al Grupo E con el cruce donde Alemania enfrentará a Curazao en el Estadio Houston. El debut del combinado germano estará disponible para los usuarios residenciales mediante los servicios de DSports y Paramount+ en sus dispositivos móviles o televisores conectados.

El bloque central del domingo continuará a las 17:00 con el trascendental choque de Países Bajos frente a Japón por el Grupo F. Al ser catalogado como un partido de alta prioridad, el encuentro se transmitirá de forma abierta por la pantalla de Telefe y la aplicación Mi Telefe, sumándose en simultáneo a las grillas de DSports, TyC Sports y Paramount+.

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Hacia el final de la tarde dominical, a las 20:00, se producirá el estreno regional de Ecuador ante Costa de Marfil por el Grupo E en Filadelfia. Este enfrentamiento contará con la cobertura de Telefe, DSports y Paramount+, además de incorporarse para los suscriptores del plan Disney+ Premium, que se comercializa a 15.299 pesos mensuales.

La grilla dominical concluirá a las 23:00 con el choque entre Suecia y Túnez por el Grupo F en el Estadio Monterrey. Al igual que la mayoría de los duelos de la primera fase, las pantallas de DirecTV y sus plataformas derivadas concentrarán el derecho exclusivo de emisión para el territorio argentino durante esa franja horaria.

Los cuatro partidos restantes del feriado largo

El lunes 15 de junio, jornada final del período festivo, comenzará a las 13:00 con el enfrentamiento del Grupo H entre España y Cabo Verde en Atlanta, visible por Telefe y DSports. Posteriormente, a las 16:00, Bélgica jugará contra Egipto en Seattle bajo las opciones de transmisión de la señal deportiva de DirecTV y el sistema de streaming de Paramount+.

El cierre definitivo de la jornada del feriado nacional tendrá dos platos fuertes para la región. A las 19:00, Uruguay debutará contra Arabia Saudita con transmisión de Telefe, TyC Sports, DSports y Disney+ Premium, mientras que a las 22:00 cerrarán la noche Irán ante Nueva Zelanda a través del servicio básico de la señal DSports.

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