Fotogalería: banderazo argentino en Kansas antes del debut de la Selección en el Mundial 2026

Con el debut de la Selección Argentina en el Mundial hoy por la noche, el pasado lunes, 15 de junio, los hinchas argentinos realizaron un banderazo para celebrarlo en Kansas City, la ciudad donde se jugará el partido contra Argelia. Se encontraron en el parque Mill Creek para llenar la ciudad estadounidense de la energía de los campeones.

La celebración estuvo repleta de cánticos, asados, tambores y fiesta. "Para nosotros, los argentinos, el fútbol es más que un deporte. Es una pasión que la vivimos con la sangre. Lo pueden ver en este banderazo, una verdadera expresión de lo que es el argentino", afirmó Lilia Charcas, hincha de la provincia de Tucumán que estuvo presente en los festejos.

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El Mundial de este año no solo es especial porque es la defensa del título de campeones, luego de ganar el campeonato realizado en Qatar en 2022, sino también porque se trata del último mundial de Lionel Messi. Aunque ser bicampeón puede parecer imposible, la hinchada se mantiene fiel a su equipo y la acompaña en todo momento.

JSM