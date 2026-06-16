La Selección debuta en Kansas City, la capital de la barbacoa, pero los hinchas mueren por el asado

Argentina comenzará este martes 16 de junio en Kansas City la defensa del título de la Copa del Mundo y, mientras Lionel Messi y la Selección se preparan para el debut ante Argelia, los hinchas albicelestes ya juegan otro partido fuera de la cancha: el del asado argentino contra la tradicional barbacoa estadounidense.

La ciudad del medio oeste de Estados Unidos se presenta como la capital mundial de la barbacoa o "barbecue" (en inglés) y hasta cuenta con un museo dedicado a esa cultura gastronómica. Sin embargo, la llegada masiva de argentinos en los días previos al estreno mundialista puso sobre la mesa una discusión inevitable: ¿quién manda realmente cuando se trata de carne a la parrilla?

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Según relató la agencia AFP, cientos de hinchas vestidos de celeste y blanco coparon Kansas City en la previa del partido, con camisetas de Lionel Messi y Diego Maradona, bombos, cantos y banderazos. Y junto con la ilusión de ver a la Argentina levantar una segunda Copa consecutiva, también llevaron una de las tradiciones más reconocibles del país: el asado.

En el restaurante argentino Los Hornos, la carne chisporroteaba mientras los fanáticos bailaban y cantaban al ritmo de los tambores. Allí, Marco Narváez, un argentino radicado en Estados Unidos desde 1996, no dudó en tomar posición. “Mirá, he probado barbecue y honestamente, a mí no me gusta”, dijo a AFP. “Yo prefiero hacer el asado con un poquito de chimichurri. El asado argentino no tiene precio y además es mundialmente conocido. No tiene precio ni competición”.

Asado o barbecue: una discusión cultural

La comparación no es menor en Kansas City. La ciudad es famosa por su barbecue, una preparación con cocciones largas, marinadas, ahumados y salsas intensas. Para muchos argentinos, en cambio, el asado tiene otra lógica: fuego, tiempo, cortes de carne, sal y una mesa compartida.

Tony Rivilli, administrador de propiedades de alquiler de Córdoba, reconoció que probó ambos estilos y que incluso disfruta algunos cortes estadounidenses. Pero, al momento de elegir, no dudó. “Me resulta imposible decirte que no es mejor el asado argentino”, afirmó. “He probado los dos y hay un corte estadounidense que se llama brisket, que es riquísimo”.

La diferencia, explicó, está en la forma de preparar la carne. “A ellos les gusta marinar o ponerles salsas, y para el argentino es sal y pimienta. Las dos cosas son ricas, son distintas. Pero para mí un asado es una cosa y una barbacoa es otra. No significa que no se pueda disfrutar de ambas”, señaló a AFP.

A unos kilómetros de allí, en el popular Joe’s Kansas City Bar-B-Que, los empresarios argentinos Leo García y Carlos Espina también probaron la versión local. La conclusión volvió a inclinarse por la parrilla nacional.

“Para mí, como el asado argentino no hay nada”, sostuvo Espina. “Esto es picante, yo soy del asado argentino”. Para él, la diferencia está en el paladar: “El gusto es distinto, es otro sabor, los norteamericanos tienen un paladar diferente”.

Más que carne: una forma de juntarse

La escena refleja algo más que una disputa gastronómica. Para los hinchas argentinos, el asado funciona como una extensión de la identidad nacional. Es comida, pero también previa, reunión, charla, espera, ritual y pertenencia.

Daniela Ruiz, intérprete de lengua de señas de Buenos Aires, lo explicó con claridad en diálogo con AFP: “El asado argentino es más que comer carne. Es más que juntarse, es unirse”.

La hincha describió ese ritual que se repite en casas, clubes y veredas de todo el país: armar el fuego temprano, cocinar sin apuro y esperar el momento de sentarse a la mesa. “Desde tempranito se arma el fuego, con carbón, con leña, como sea, y se cocina durante mucho tiempo para después sentarnos a la mesa a disfrutarlo”, contó.

Y agregó: “Tiene que ver con algo que va más allá de simplemente sentarse a una mesa a comer. Quizás eso le da un toque de sabor que no van a poder nunca igualar en el mundo”.

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