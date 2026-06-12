El consumo de carne sigue en el nivel más bajo de las últimas dos décadas

El consumo de carne vacuna por parte de los argentinos sigue por debajo de los promedios históricos, en un contexto de precios que aumentaron por encima de la inflación y poder adquisitivo ajustado.

De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el consumo per cápita habría caído a 47,5 kilos/año, el nivel más bajo de las últimas dos décadas.

En los primeros cinco meses de 2026, la producción de carne vacuna fue de 1,168 millones de toneladas res con hueso (r/c/h) equivalentes, lo cual equivale a una caída de 7,3% anual en los primeros cinco meses de 2026.

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Por su parte, la demanda por exportaciones habría sumado 312,2 mil tn r/c/h de carne vacuna, marcando un crecimiento de 5,1% con respecto a enero - mayo de 2025. “Las mayores exportaciones (+15,06 mil tn r/c/h) estuvieron traccionadas fundamentalmente por la demanda estadounidense”, señala el informe de la cámara.

En el mercado interno, “la caída del poder de compra que experimentaron las familias argentinas, a raíz de la significativa suba del precio relativo de la carne vacuna, se tradujo en una contracción de 11,1% anual del consumo aparente de carne vacuna, el cual habría alcanzado un total de 855,75 mil tn r/c/h en el período analizado.

“Puesto en términos absolutos, la absorción doméstica habría disminuido en 106,71 mil tn r/c/h con respecto al registro de enero -mayo del año pasado. Y, de esta forma, el consumo per cápita de carne vacuna habría descendido 6,1% anual, hasta quedar en 47,5 kilos/año (considerando el promedio móvil de los últimos doce meses; -3,1 kg/hab/año)”.

Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), los precios de los distintos cortes de carne vacuna han registrado una variación del 0,1% en mayo 2026 con respecto al mes anterior, ubicándose muy por debajo de la inflación oficial (2,1%). Sin embargo, el incremento interanual del 57,9% de los cortes vacunos superaron ampliamente al 33,2% del IPC.

Por su parte, el precio del pollo fresco mostró una variación del 2,3% mensual y un 38,9% interanual, mientras que el pechito de cerdo tuvo una variación de 2,8% y 23,6%, respectivamente.

A la hora de comparar precios promedio, el de la carne vacuna se ubica en $18.569, mientras que los de las carnes de cerdo y aviar se calculan en $9.151 y $5.048, respectivamente, de acuerdo con el IPCVA.

Cambios de hábitos

La Bolsa de Comercio de Rosario sostiene que “tomando el mismo criterio de medición basado en las estadísticas oficiales de consumo, el pollo, aun con precios creciendo a un ritmo superior al de los salarios, logra sostener sus niveles de consumo en torno a los 47 kilos per cápita, prácticamente equiparando al consumo de carne vacuna”.

En este escenario, la carne de cerdo alcanza su mayor registro histórico, con más de 19,5 kilos por habitante, tras registrar un crecimiento del 8,6% respecto de los 18 kilos observados un año atrás. “A los valores actuales, el kilo de asado equivale a casi 4 kilos de pollo fresco y a 2 kilos de pechito de cerdo tras un incremento significativo en el último año”, señala la entidad.

“Estas relaciones de precios favorecen un proceso de sustitución cada vez más marcado en las decisiones de consumo de los hogares, aunque manteniendo el consumo agregado de carnes en niveles estadísticamente estables”, indica la BCR.

En 2025, el consumo de las tres carnes predominantes alcanzó los 113,8 kg per cápita, ubicando al país en segundo lugar a nivel detrás de los Estados Unidos, que llega a los 120 kg.

LM