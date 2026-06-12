Los alimentos se ubicaron por encima de la inflación general en mayo y se consolidaron como uno de los rubros con mayor incidencia en el costo de vida. Según el último informe del INDEC, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento de 2,5% durante el quinto mes del 2026, por encima del 2,1% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional, impulsado principalmente por subas en panificados, lácteos y productos estacionales.

La inflación de junio podría perforar el 2% según estimaciones privadas

El organismo estadístico nacional destacó además que Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones del país. Entre los productos alimenticios que registraron las mayores subas durante mayo se destacaron los tomates redondos con un 62,8%, lechugas con 14,3% y papa con 12,9%, en el podio de los que más subieron en el quinto mes del 2026. Mientras que del otro extremo, entre los alimentos con menores incrementos se encuentran cítricos como el limón y las naranjas con mermas cercanas al 25%

A pesar de la desaceleración observada en algunos segmentos, los datos del INDEC muestran que la canasta alimentaria continuó presionando sobre el índice general de precios y volvió a ubicarse por encima de la inflación promedio de mayo, consolidándose como uno de los componentes más relevantes en la evolución del costo de vida de los hogares argentinos.

Variación semanal de precios de LCG en junio

En la segunda semana de junio del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas aumentó un 0,6%, según lo indicó un informe privado realizado por la consultora Labour, Capital & Growth (LCG). Detalló además que, en las últimas cuatro semanas, se desaceleró a 2,5% mensual.

La inflación de junio podría perforar el 2% según estimaciones privadas

Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Este incremento del 0,6% es la cuarta medición que registra aumentos desde la merma del 0,8% alcanzado en la segunda semana de mayo.

Carnes y Bebidas tuvieron el mayor aumento de la semana

Entre los rubros que aumentaron su valor esta semana se encuentran las "Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” con 2,1%. Le siguen "Carnes" con un 1,1%; "Productos de panificación, cereales y pastas" con 1,1%; por último “Comidas listas para llevar” con un alza de 0,1%.

Jubilaciones ANSES: de cuánto será el aumento en julio tras conocerse la inflación de mayo

Por otra parte, los rubros que registraron bajas esta semana, “Azúcar, miel, dulces y cacao” tuvo una merma del 1,3%; “Frutas” con 0,7%; “Aceites” con 0,6%; “Verduras” y “Productos lácteos y huevos” ambos con 0,4%; y por último “Condimentos y otros productos alimenticios” con 0,2%.

El relevamiento de LCG destacó “la inflación mensual promedio de las últimas 4 semanas subió 2,5%”, registrando esta semana un aumento 0,3 puntos porcentuales.

El relevamiento de precios minoristas

La proyección de alimentos que realiza la consultora EcoGo registró en su última medición del 8 de junio, “los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,2%”, según indicaron en su informe semanal.

Una familia necesitó casi $1.500.000 para no ser pobre en mayo, según el INDEC

Además, la empresa que dirige Marina Dal Poggetto, indicó en su relevamiento que “la inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 1,7% para junio. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,1%), la inflación del rubro alimentos es de 1,6%”. ​

Por otro lado, la proyección a nivel general​ destacó el mes de junio comienza con servicios indexados al último dato de inflación, impactando en sectores como educación y salud. Por su parte, el rubro de transporte sigue ajustándose de acuerdo con los nuevos cuadros tarifarios: 4,6% en CABA, 4,9% en GBA en el caso de los colectivos y aumentos de hasta el 15% en los trenes. En cuanto a los alimentos, la primera semana muestra movimientos acotados (0,2%).

Por último, “debido a los incrementos mayoristas en verduras -con variaciones que superan el 10%- resta ver en qué medida este impacto se trasladará a los mostradores”, mencionaron desde EcoGo.

GZ / lr