Quién es Jorge Messi, el histórico sostén de Lionel que hoy enciende las alarmas por su salud

La histórica victoria de la Selección Argentina ante Argelia en el debut de la Copa del Mundial 2026 dejó una imagen que recorrió el planeta y encendió las alarmas en el ámbito deportivo y personal. Lionel Messi rompió en llanto tras convertir el primer tanto de su hat-trick, una reacción que más tarde el propio futbolista asoció a "días difíciles" en su entorno familiar, exponiendo la delicada situación que atraviesa su padre, Jorge Messi.

El progenitor del capitán albiceleste es, sin lugar a dudas, la figura más influyente en la estructura profesional y humana del delantero. Nacido en Rosario, Jorge Messi trabajó durante años como supervisor en una fábrica siderúrgica antes de volcarse por completo a la gestión de la carrera de su hijo, convirtiéndose en su representante legal, administrador y principal consejero estratégico.

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Su rol fue determinante desde los inicios de la "Pulga" en el fútbol infantil de Grandoli y Newell's Old Boys. Ante las dificultades para costear el tratamiento de hormonas de crecimiento de Lionel en el país, fue Jorge quien tomó la audaz decisión de emigrar junto a su hijo hacia Barcelona, un movimiento que transformaría la historia del fútbol moderno.

A lo largo de más de dos décadas en la élite del deporte, el padre del astro mantuvo un perfil estrictamente bajo, esquivando las cámaras y los flashes mediáticos. Sin embargo, su firma y su capacidad de negociación estuvieron detrás de cada renovación contractual con el club catalán, así como en los posteriores e históricos traspasos al París Saint-Germain y al Inter Miami de los Estados Unidos.

La preocupación por el estado de salud de Jorge Messi

La estabilidad de este pilar familiar se vio conmovida en las últimas horas tras las revelaciones surgidas en los medios de comunicación locales. Según información compartida por el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el padre del futbolista arrastra un problema de salud bastante grave desde finales del año pasado, el cual reportó complicaciones severas durante los últimos días.

Las versiones periodísticas indican que el estado clínico de Jorge Messi sufrió complicaciones que empeoraron su cuadro justo en las jornadas previas al debut mundialista de la delegación nacional. Esta situación obligó al capitán argentino a asimilar el peso de la competencia oficial en territorio norteamericano bajo una profunda angustia de índole estrictamente personal.

Jorge Messi es la figura más influyente en la estructura profesional y humana del delantero.

"Totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados", manifestó el propio Lionel Messi en la zona mixta tras el encuentro ante el combinado africano. El futbolista evitó brindar precisiones médicas sobre el diagnóstico, pero hizo público su profundo agradecimiento a sus compañeros de plantel y al cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni por el sostén anímico brindado dentro de la concentración.

La última aparición y el presentede Jorge Messi

La última aparición pública de Jorge Messi se registró en noviembre de 2025, en uno de los palcos del Chase Stadium durante un encuentro de playoffs de la Major League Soccer. Desde aquel momento, tanto él como su esposa, Celia Cuccittini, optaron por un hermetismo absoluto para transitar las derivaciones del tratamiento médico lejos de la exposición pública.

Hasta el momento, ningún integrante del círculo íntimo ni la Asociación del Fútbol Argentino emitieron un comunicado oficial sobre la evolución del cuadro clínico. La reserva impuesta por la familia mantiene en vilo a los seguidores del seleccionado, mientras el plantel de la albiceleste continúa con sus entrenamientos de cara al segundo compromiso del Grupo reglamentario.

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