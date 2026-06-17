A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 17 de junio de 2026

El dólar blue hoy cotiza este 17 de junio a un valor en el mercado de $1450 para la compra y $1470 para la venta.

Los activos argentinos cotizan mixtos en Wall Street, mientras que el riesgo país sube levemente

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 17 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 17 de junio el dólar oficial hoy cotiza a $1400 para la compra y $1450 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 17 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1453,60 para la compra y $1456 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 17

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 17 de junio

A cuánto cotiza el dólar hoy, martes 16 de junio de 2026

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy miércoles 17 de junio a $1496,80 para la compra y $1498,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 17 de junio a $1.865,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 17 de junio en $1.487,40 para la compra y $1885 para la venta.

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 430 puntos básicos este miércoles 17 de junio.