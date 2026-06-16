A cuánto cotiza el dólar hoy, martes 16 de junio de 2026

El dólar blue hoy cotiza este 16 de junio a un valor en el mercado de $1440 para la compra y $1460 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 16 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 16 de junio el dólar oficial hoy cotiza a $1400 para la compra y $1450 para la venta.

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 16 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 16 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1449,40 para la compra y $1452,20 para la venta.

Suben las acciones y bonos tras el pacto entre EE.UU. e Irán para reabrir Ormuz

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 16 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 16 de junio a $1492,20 para la compra y $1495,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 16 de junio, a $1885 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 16 de junio en $1508,70 para la compra y $1508,80 para la venta.

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 498 puntos básicos este martes 16 de junio.

LV/ff