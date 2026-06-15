Suben las acciones y bonos tras el pacto entre EE.UU. e Irán para reabrir Ormuz

Las acciones y bonos subieron en todo el mundo mientras que el petróleo se desplomó después de que EE.UU. e Irán acordaran reabrir el Estrecho de Ormuz, alimentando las esperanzas de poner fin al conflicto que ha sacudido a los mercados.

El renovado apetito por el riesgo impulsó al S&P 500 hacia su mayor avance desde abril, con un alza cercana al 2%. El Nasdaq 100 ganó 3%. El crudo estadounidense cayó a alrededor de US$80 por barril, lo que alivió los temores inflacionarios. Los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron al disminuir las apuestas a nuevas alzas de tasas por parte de la Reserva Federal. El dólar cayó frente a la mayoría de las principales monedas y Bitcoin superó los US$67.000.

Las acciones argentinas cerraron mixtas aunque cayó el riesgo país tras el alivio en Wall Street

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Aunque los detalles del acuerdo provisional entre EE.UU. e Irán aún no están claros, el presidente Donald Trump afirmó en redes sociales que autorizaba la “apertura sin peajes” del Estrecho de Ormuz, así como el fin de un bloqueo naval, y que la vía marítima reabrirá cuando el acuerdo sea firmado el viernes. La agencia iraní Fars informó que los tránsitos estarán exentos de cargos durante 60 días.

Catar, principal mediador junto con Pakistán, recibirá esta semana a delegaciones de EE.UU. e Irán para ultimar los detalles de la firma y planificar una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, según varias personas familiarizadas con el asunto.

“Aunque el acuerdo podría dar lugar a nuevas tensiones entre las partes durante los próximos dos meses, especialmente por el desacuerdo sobre la eliminación del material nuclear iraní, la reapertura del Estrecho contribuirá a reducir los precios del petróleo”, afirmó Michael Landsberg, de Landsberg Bennett Private Wealth Management.

“La volatilidad podría mantenerse en el corto plazo mientras los mercados evalúan la implementación y la solidez del acuerdo. Sin embargo, seguimos creyendo que un crecimiento económico resiliente y unas ganancias corporativas sólidas continuarán respaldando a las acciones”, señaló Ulrike Hoffmann-Burchardi, de UBS Chief Investment Office.

Las acciones estadounidenses también podrían beneficiarse de una rotación hacia sectores cíclicos y más sensibles al crecimiento económico que quedaron rezagados durante la guerra, según estrategas de Morgan Stanley encabezados por Michael Wilson. Mislav Matejka, de JPMorgan Chase & Co., sostuvo que esta rotación “tiene el potencial de seguir siendo una estrategia ganadora” hasta fin de año, siempre que las tensiones geopolíticas se moderen y que las utilidades corporativas y la inflación permanezcan estables.

Tras la caída del petróleo, los operadores de swaps ahora asignan cerca de un 70% de probabilidad a una subida de tasas para diciembre, frente al 80% que descontaban el viernes. La Reserva Federal anunciará su próxima decisión de política monetaria el miércoles y los economistas prevén que mantendrá la tasa de referencia entre 3,5% y 3,75% mientras evalúa el impacto económico del shock energético provocado por la guerra con Irán.

“Seguiremos de cerca cualquier ajuste en las expectativas sobre la Fed, las tasas de interés y la inflación durante las próximas semanas, ya que este se había convertido en uno de los factores que más nos preocupaban”, afirmó Lori Calvasina, de RBC Capital Markets.

Principales movimientos del mercado

Acciones

El S&P 500 subió 1,9% a las 12:00 p.m. de Nueva York.

El Nasdaq 100 subió 3,1%.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 1,4%.

El Stoxx Europe 600 subió 0,2%.

El índice MSCI World subió 1,7%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot bajó 0,2%.

El euro subió 0,3% hasta US$1,1599.

La libra esterlina subió 0,1% hasta US$1,3426.

El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios en 160,18 por dólar.

Criptomonedas

Bitcoin subió 5,1% hasta US$67.214,91.

Ether subió 10% hasta US$1.843,85.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajó tres puntos básicos hasta 4,45%.

El rendimiento del bono alemán a 10 años bajó cuatro puntos básicos hasta 2,95%.

El rendimiento del bono británico a 10 años bajó dos puntos básicos hasta 4,81%.

Materias primas