El escenario financiero de la Argentina consolidó una marcada tendencia positiva en el arranque de la semana, logrando que el Riesgo País se desplomara hasta los 425 puntos básicos y alcanzara su nivel más bajo en los últimos ocho años. Durante este lunes, que constituyó una jornada no laborable en el país por la Conmemoración del General Don Martín Miguel de Güemes, los activos financieros nacionales operaron únicamente en el exterior y registraron un excelente desempeño.

Suben las acciones argentinas, cae el riesgo país y Wall Street se dispara

Los títulos públicos soberanos en dólares escalaron un 1% en promedio en las pantallas de Nueva York, impulsados de forma directa por un fuerte alivio en el panorama geopolítico internacional que redujo el precio del barril de petróleo y disipó los temores sobre el suministro energético mundial, extendiendo la descompresión del spread luego de las revisiones crediticias aplicadas la semana pasada.

El Riesgo País finalizó las operaciones de este lunes en 425 puntos, registrando un marcado retroceso de 12 unidades o una caída diaria del 2,74% respecto del cierre formal previo. Durante la apertura del segmento comercial internacional, el índice de referencia administrado por el banco de inversión JP Morgan inició la rueda en un valor máximo de 437 puntos, paridad exacta con la que había clausurado la sesión del último viernes. Traccionado por las órdenes de compra externas, el indicador bursátil experimentó un descenso lineal continuo a lo largo del día hasta fijar su mínimo intradiario en las 425 unidades, nivel en el que pactó su cierre definitivo.

El ministro Luis Caputo se hizo eco de las noticias y usó su cuenta en la red social X para ratificar su decisión de demorar la vuelta de Argentina a los mercados voluntarios de deuda hasta el momento en que la prima de riesgo fuera más baja, de manera de endeudarse a menor costo. "Desde que los bonos rendían 12% que varios analistas y gente de mercado repetían ese argumento, sin ninguna mala intención, pero pensando más en el pasado. Siempre expliqué lo mismo: cuando la macroeconomía está en orden, el paso del tiempo juega a favor, no en contra", escribió el titular del Palacio de Hacienda.

"Argentina es hoy un ejemplo de prudencia fiscal y monetaria. Las mejoras crediticias de Fitch y S&P son la consecuencia lógica de este nuevo orden, y el riesgo país está ajustando de manera acorde", remató.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador de renta fija durante las últimas ruedas de negocios evidenció oscilaciones de consideración producto del contraste entre las presiones selectivas de Wall Street y los catalizadores locales de solvencia fiscal. A finales de mayo e inicios del ciclo corriente, el índice elaborado por el JP Morgan había logrado estabilizarse transitoriamente por debajo del umbral psicológico de las 500 unidades, registrando valores de 494 puntos el jueves 28 de mayo, 493 puntos el viernes 29 de mayo, 490 puntos el lunes 1 de junio y 488 puntos el martes 2 de junio. Sin embargo, la posterior aparición de balances corporativos internacionales y cambios técnicos en las carteras forzó un incremento provisional, llevando al diferencial de tasas a tocar los 503 puntos básicos al cierre de la sesión del miércoles 10 de junio.

La drástica reversión de la tendencia bajista comenzó a delinearse de manera formal a partir del jueves 11 de junio, jornada en la que el indicador quebró las zonas de resistencia técnica de la semana previa y se derrumbó un 11,90% diario para ubicarse en las 443 unidades. Este fuerte avance estuvo determinado por la decisión de la agencia Standard & Poor's (S&P) de elevar la calificación de la deuda soberana de la categoría "CCC+" a "B-". .

La corriente constructiva de las carteras emergentes se profundizó durante el tramo final del ciclo anterior y se consolidó plenamente en la rueda de este lunes, depositando al spread bursátil local en un suelo de 425 puntos netos. Este retroceso acumulado de 78 puntos básicos respecto de los techos del pasado miércoles responde a factores del contexto externo global ligados a los anuncios energéticos que aliviaron los temores sobre el costo del capital. Para hallar registros equiparables en las bases de datos de renta soberana, es necesario retroceder formalmente hasta el tramo inicial de 2018; las crónicas financieras detallaron que para localizar una paridad similar hay que retroceder hasta el 27 de abril de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando el índice elaborado por el JP Morgan cerró en 419 puntos básicos.

La nafta en Argentina subió 24,3%, el mayor aumento entre los países petroleros de América Latina

Acuerdo de paz entre EEUU e Irán derrumban el precio del petróleo

El anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente y reabrir el estrecho de Ormuz desató una caída inmediata del precio del petróleo. Con consecuencias directas para el negocio energético en la Argentina, el valor del Brent, referencia internacional del crudo, cayó más del 5% este lunes y se ubicó en torno a los US$ 82 por barril, el valor más bajo en los últimos tres meses.

El pacto, anunciado el domingo por el presidente Donald Trump y confirmado por el canciller iraní Kazem Gharibabadi, establece el cese del fuego por 60 días y prevé la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y GNL. La firma formal del memorándum de entendimiento está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza, con Pakistán como mediador.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe pagar una nación emergente por sus títulos de deuda pública denominados en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados internacionalmente como el activo de referencia libre de riesgo de crédito. Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado y difundido a nivel global por la entidad bancaria norteamericana JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha equivalente a 100 puntos básicos representa exactamente una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión.

Este guarismo técnico funciona universalmente en las finanzas como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y determinar la confianza de los operadores institucionales en la solvencia macroeconómica y la capacidad de pago de un país. El índice de referencia mide la sobretasa que Argentina debe pagar sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, reflejando la percepción de los mercados sobre la capacidad del país de honrar su deuda soberana. Si la confianza de los inversores se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen por la aparición de corrientes vendedoras y sus rendimientos asociados suben por efecto inverso, elevando de forma automática el spread del índice.

Técnicamente, la metodología aplicada para evaluar las variables de la economía argentina se basa de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana de mediano y largo plazo emitidas en moneda extranjera. La importancia de este indicador radica en que establece las condiciones del costo del financiamiento para toda la estructura productiva, incidiendo directamente sobre el sector privado. Un incremento sostenido en la prima de riesgo restringe de forma lineal las posibilidades de obtener capitales de la plaza externa, debido a que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.

FN