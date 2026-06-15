La nafta en Argentina subió 24,3%, el mayor aumento entre los países petroleros de América Latina

El precio de la nafta en Argentina aumentó 24,3% desde fines de febrero de 2026, convirtiéndose en el mayor incremento registrado entre los países exportadores de petróleo de América Latina en el período marcado por el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Así lo señaló un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), que analizó la evolución de los combustibles en la región y el impacto de la política impositiva sobre los precios que pagan los consumidores.

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De acuerdo con el relevamiento, aunque existen países latinoamericanos que registraron subas mayores, se trata de economías importadoras netas de petróleo. En cambio, dentro del grupo de naciones exportadoras, Argentina encabezó los aumentos observados en los últimos meses.

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Según el informe, el incremento de 24,3% registrado en Argentina duplica el aumento observado en México, donde la nafta subió 10,7%, y multiplica por cinco el registrado en Brasil, que alcanzó el 4,9%.

El Instituto Argentina Grande sostuvo que la mayoría de los países implementaron medidas para amortiguar el impacto de la crisis energética derivada de la guerra en Medio Oriente sobre trabajadores y empresas. En ese contexto, remarcó la diferencia entre la evolución de los precios locales y la observada en otras economías de la región.

El trabajo también destacó que los argentinos pagan actualmente la nafta más cara que los consumidores de Estados Unidos y Brasil. Según el IAG, el valor del litro es un 23% superior al de Estados Unidos y un 6% más alto que el de Brasil.

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Al mismo tiempo, el informe indicó que el ingreso de divisas generado por el sector petrolero mostró una fuerte mejora. En abril, el saldo positivo de divisas alcanzó los u$s1.983 millones, frente a un promedio de u$s832 millones registrado durante el último año.

El peso de los impuestos en el precio final

Otro de los ejes analizados por el IAG fue la incidencia de los impuestos sobre el precio de los combustibles. Según el documento, los tributos que gravan el litro de nafta aumentaron 230% en términos reales desde que comenzó el gobierno de Javier Milei.

El informe señaló que el peso del impuesto a los combustibles dentro del precio final pasó del 8,9% al 18,54%. Además, sostuvo que estos recursos cuentan con asignaciones específicas vinculadas a infraestructura vial e hídrica.

En ese sentido, el IAG afirmó que "a cuenta de lo recaudado por el impuesto a los combustibles la DNV debería haber gastado $1,8 billones, pero gastó $0,7". El trabajo agregó que existen "$0,9 billones que abultan el superávit pero que, por ley, se deberían usar para mejorar el estado de las rutas nacionales", según indicó el instituto.

Aumentos, presión tributaria y caída del consumo

El estudio también analizó la evolución de los precios desde el cambio de gestión nacional. De acuerdo con los datos presentados, la nafta acumuló una suba real del 59,5%, una cifra calculada descontando el efecto de la inflación.

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Según el Instituto Argentina Grande, parte de ese incremento responde a la actualización de los impuestos que gravan los combustibles. El informe sostuvo que, sin considerar la carga tributaria, el precio de la nafta habría aumentado 41% en términos reales, mientras que el monto fijo de los impuestos registró una suba de 230% en el mismo período.

Por último, en paralelo, el trabajo reflejó una caída en el consumo. Durante el primer cuatrimestre del año, el consumo de nafta súper disminuyó 1,8% en comparación con 2025 y mostró una baja de 4,3% respecto de los niveles registrados en 2023, en un contexto de mayores precios y aumento de la carga impositiva sobre los combustibles.

GZ/ff