El Riesgo País profundizó su caída y cerró en 437 puntos básicos tras la mejora de nota de S&P

El Riesgo País de Argentina extendió su tendencia a la baja y cerró este viernes 12 de junio de 2026 en 437 puntos básicos, consolidando su menor nivel en los últimos ocho años tras quebrar la barrera de las 500 unidades en la rueda previa. La plaza financiera asimiló con marcado optimismo la decisión de la agencia Standard & Poor's (S&P) de elevar la calificación crediticia soberana de "CCC+" a "B-", fundamentada en la reducción de la vulnerabilidad económica y el superávit fiscal.

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Este escenario impulsó un sólido proceso de reacomodamiento técnico y compras institucionales sobre los títulos soberanos en dólares en el exterior, ubicando al indicador bursátil en registros mínimos que no se observaban de manera formal desde mayo de 2018.

El Riesgo País finalizó las operaciones de este viernes en 437 puntos, registrando una caída diaria del 1,40% respecto de la jornada previa. Durante el transcurso de la sesión comercial, el índice de referencia administrado por el banco de inversión JP Morgan inició la rueda con un valor de apertura fijado en 443 puntos, marca que coincidió con el precio máximo anotado a lo largo de la rueda bursátil. Traccionado por órdenes de compra de carteras institucionales sobre los instrumentos globales, el indicador financiero descendió hasta tocar un piso mínimo intradiario de 433 unidades, estabilizándose sobre el cierre formal de los mercados de renta fija en el nivel reportado.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador financiero durante las últimas jornadas evidenció marcadas oscilaciones comerciales producto del balance entre las presiones selectivas de Nueva York y los catalizadores fiscales del plano doméstico. Tras haber operado con relativa tranquilidad en torno a los 494 puntos el lunes 8 de junio y los 498 puntos el martes 9 de junio, la plaza bursátil experimentó un incremento transitorio durante la rueda comercial del miércoles 10 de junio. En esa jornada, el índice elaborado por el JP Morgan avanzó hasta posicionarse en los 503 puntos básicos debido a la descompresión generalizada en la renta fija de los mercados emergentes.

La drástica reversión del spread bursátil comenzó a delinearse de manera formal a partir del jueves 11 de junio, sesión operativa en la que el indicador quebró la resistencia técnica de la semana previa y se derrumbó un 11,90% diario para ubicarse en las 443 unidades. Este fuerte avance técnico estuvo motorizado por el informe de S&P, que se sumó a las mejoras crediticias previas aplicadas por Fitch Ratings, reforzando la percepción de solvencia entre los inversores internacionales.

El balance constructivo de las últimas 48 horas se profundizó durante el último tramo comercial de este viernes, depositando al indicador en la línea de los 437 puntos netos al concluir las operaciones de renta fija. Este retroceso acumulado de 66 puntos básicos respecto de los techos alcanzados a mitad de la semana refleja un marcado cambio en las expectativas de financiamiento de los operadores bursátiles de la plaza internacional.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice macroeconómico y financiero de referencia que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe pagar una economía emergente por sus títulos públicos en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados internacionalmente como el activo libre de riesgo crediticio. Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado y difundido a nivel global por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha equivalente a 100 puntos básicos representa exactamente una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe convalidar frente a las carteras de inversión.

Este guarismo técnico funciona universalmente en las finanzas globales como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y determinar la confianza de los operadores institucionales en la solvencia macroeconómica de una nación. El índice de referencia sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza de los inversores se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen por la aparición de corrientes vendedoras y sus rendimientos asociados suben por efecto inverso, elevando el spread del índice.

Para la medición estadística aplicada sobre las variables de la economía argentina, la metodología adoptada se sustenta de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana emitidas bajo legislación local y extranjera. La trascendencia de este indicador radica en que establece el costo del financiamiento estructural para toda la estructura productiva y las empresas del sector privado. Un incremento sostenido en la prima de riesgo restringe de forma lineal las posibilidades de acceso al crédito externo, debido a que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.