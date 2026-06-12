El riesgo país se acerca a los 430 puntos a la espera de mejoras en la calificación de deuda local

La reciente mejora en la nota crediticia de la Argentina desde CCC+ hasta B- por parte de la calificadora Standard & Poor’s generó una fuerte euforia en el mercado local, que terminó con un fuerte repunte de todos los activos en la última jornada. En ese contexto, este viernes 12 de junio los papeles argentinos se mantienen en buena sintonía mientras que el riesgo país cotiza por debajo de los 440 puntos básicos.

La inflación de junio podría perforar el 2% según estimaciones privadas

En tanto se espera que otras calificadoras de riesgo mejoren el perfil de deuda argentina en los próximos días, lo que podría generar más entusiasmo inversor y permitirle al país retornar a los mercados voluntarios de crédito.

Así, los ADRs argentinos saltan hasta 3%, de la mano de Globant, seguido de Banco Macro (+1,5%),

En Wall Street, los títulos en dólares escalan hasta 0,5% encabezados por el GD35D. Así, el riesgo país baja -2,3% en el día y se ubica en 433 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 30 de abril de 2018.

Mejora en la nota crediticia de la Argentina

La disparada de los activos se produjo después de que la agencia financiera Standard & Poor’s elevara la calificación de la deuda argentina en moneda extranjera de largo plazo debido al avance del programa de austeridad fiscal y el aumento de compra de divisas por parte del Banco Central, entre otros factores. La decisión sigue a la mejora anunciada por Fitch Ratings a principios de mayo.

Así, la calificadora mejoró el rating de los bonos soberanos a “B-” desde “CCC+”. Por lo tanto, según esta definición, los títulos de deuda dejan de ser de “riesgo sustancial”.

“El upgrade no marca el final del proceso, sino el inicio de una etapa en la que la consistencia fiscal y la acumulación de reservas empiezan a ser premiadas. El mercado deja de preguntarse si Argentina puede pagar y empieza a preguntarse a qué tasa debería hacerlo", explicó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

“Este cambio de calificación reduce la probabilidad de eventos extremos negativos para la macro -default, crisis de balanza de pagos, salto discreto del tipo de cambio, etcétera-, mejora la convexidad de los bonos soberanos y fortalece la tesis de que Argentina está transitando desde un régimen de crisis recurrente hacia uno de estabilización gradual”, añadió Botto.

Además, la semana pasada Fitch Ratings también había mejorado la calificación de los bonos argentinos. En tanto, Moody’s adelantó que en su revisión de julio evaluará la situación de la deuda argentina y se espera que también decida una mejora.

Estas tres firmas son las que influyen en el mercado de bonos mundial a través de sus consideraciones y el hecho de que mejoren la nota implica que hay más dinero disponible de inversores para comprar títulos argentinos. Esto mejora los precios de los bonos y baja la tasa de interés para empresas..

En forma paralela, la empresa MSCI decidirá en dos semanas si saca a la Argentina de su calificación de “standalone”,fuera de toda posibilidad de inversión, y la ubica en “mercado de frontera”, considerado de alto riesgoso; la aspiración de máxima sería pasar a ser “mercado emergente”. El índice MSCI se ocupa del mercado accionario y sus decisiones orientan a los inversores a comprar o vender papeles de un país.

La inflación de mayo fue del 2,1% y marcó el segundo mes consecutivo de desaceleración, según el INDEC

La inflación de mayo se ubicó en 2,1% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) este jueves 11 de junio. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llega al porcentaje más bajo desde septiembre de 2025. La variación interanual es del 33,2% en el total nacional. En lo que va del año, el IPC acumula una suba de 14,7%.

El resultado se conoce luego de que abril cerrara con un IPC de 2,6%, lo que implica que en mayo se desaceleró 0,4 puntos porcentuales frente a aquella medición.

Para PPI Inversiones, de cara a junio, la perspectiva es positiva: "Tanto los relevamientos de alta frecuencia de la primera semana como la núcleo desacelerando mucho más allá de lo esperado (el Top 10 del REM esperaba 2,3%), y la núcleo excluyendo a la carne mostrando que es una desinflación más generalizada, allanan el camino para que el IPC general perfore el umbral de 2% por primera vez en diez meses. Una baja tan marcada en la inflación aumenta significativamente la probabilidad de que los salarios crezcan en términos reales y el consumo se revitalice, mejorando así las perspectivas políticas del gobierno y su programa económico".

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este viernes 12 de junio, el dólar oficial cotiza a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación (BNA), una suba de $5 respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.432, sin cambios respecto al cierre del jueves.

El dólar blue cotiza a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, sin cambios respecto al último cierre. Por el lado del MEP, opera a $1.454, subiendo $4 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.497 subiendo $5 respecto al jueves.

Las bolsas del mundo

En el plano internacional, este viernes debuta SpaceX en el Nasdaq con un precio de salida de US$ 135 por acción, en lo que sería la mayor Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de la historia.

A su vez, Donald Trump anunció la suspensión de los ataques previstos contra Irán tras avances diplomáticos y un acuerdo preliminar de 60 días.

Así, los principales índices de Wall Street operan sin una tendencia clara viernes, en una jornada marcada por el debut bursatil de SpaceX, propiedad de Elon Musk. A eso se le agregan las renovadas esperanzas de los inversores respecto a un acuerdo entre EEUU e Irán, lo que lleva a los precios del petróleo a su nivel más bajo en dos meses.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,17%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 0,08%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% al alza.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 0,6% hasta US$ 89,5 el barril, mientras que el crudo estadounidense retrocede 0,6%, hasta los US$ 84,5 el barril, su nivel más bajo desde el 4 de marzo.

En Europa, el Euro Stoxx sube 1,67%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 1,31% y el CAC francés acompaña con 1,52%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 1,40%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,93%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,12%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 4,63% y el Nikkei 225 japonés aumentó 2,87%.

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