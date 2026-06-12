Wall Street apuesta al Mundial 2026: las compañías que podrían captar millones de dólares durante el torneo

El Mundial 2026 comenzó y los mercados empezaron a poner la lupa en los impactos macroeconómicos que tendrá este evento deportivo. Hotelería, gastronomía, medios de comunicación, plataformas digitales y casas de apuestas son algunas de las acciones que más atractivo muestran, según señalaron desde Bloomberg Línea.

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Deutsche Bank, Bloomberg Intelligence y Citi son algunos de los bancos y firmas que han identificado compañías que podrían beneficiarse del aumento del turismo, el consumo vinculado a los partidos, la publicidad y la venta de productos asociados al campeonato de la FIFA. Estiman una cifra que ronda los 1,2 millones de aficionados y una contribución de hasta US$ 17.200 millones al PIB estadounidense.

Según el equipo del banco alemán, “el Mundial será una oportunidad para que los sectores y compañías con mayor exposición registren un impulso temporal”, especialmente en ocio, restaurantes, bebidas, medios de comunicación y apuestas deportivas.

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El turismo es el principal canal económico del torneo, por lo que Deutsche Bank especula que para los REIT hoteleros haya una mejora de entre 50 y 75 puntos básicos en los ingresos por habitación disponible, ante el aumento esperado de ocupación y tarifas en las ciudades anfitrionas.

Entre los nombres más expuestos cita a DiamondRock Hospitality (DRH), Host Hotel & Resorts (HST) y Park Hotels & Resorts (PK). Por otra parte, en el segmento hotelero tradicional identifica a Hyatt Hotels (H), Hilton Worldwide (HLT) y Marriot Internacional (MAR), como compañías con capacidad para beneficiarse del incremento de viajeros.

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En el apartado de movilidad y alojamiento alternativo, las que se encuentran a la cabeza son Uber Technologies (UBER), Lyft (LYFT) y Airbnb (ABNB).

Con respecto al sector restaurantero, el informe de Deutsche Bank identificó a Shake Shack (SHAK), The Cheesecake Factory (CAKE), Chipotle Mexican Grill (CMG), Starbucks (SBUX), entre las cadenas con una presencia relevante cerca de los estadios. También destacó Domino’s Pizza (DPZ), por el peso que tiene el reparto en su negocio estadounidense.

El Mundial de la FIFA también llega acompañado de una importante fuente de ingresos publicitarios. Desde la entidad alemana señalaron que las estimaciones históricas situaban la publicidad asociada al torneo entre los US$200 millones y los US$400 millones, mientras que Sportico proyecta cerca de US$850 millones para esta edición.

Fox Corporation (FOX), es la compañía que tiene los derechos de retransmisión en inglés, mientras que Telemundo, perteneciente a Comcast (CMCSA), es la titular de los derechos en español. Al mismo tiempo, YouTube, plataforma de Alphabet (GOOGL), podría reforzar su crecimiento publicitario tras convertirse en socio de distribución digital para resúmenes y determinados partidos.

Según Deutsche Bank, otro de los segmentos más vigilados es el de las apuestas deportivas, en donde se especula que el volumen total de apuestas durante el campeonato podría escalar hasta los US$ 3.300 millones. Además, se espera que FanDuel de Flutter Entertaiment (FLUT), registre un monto de US$ 1.300 millones en apuestas y DraftKings (DKNG), alrededor de US$ 1.100 millones.

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Por último, las marcas deportivas también tendrán un lugar destacado entre los posibles ganadores, en donde Nike (NKE) y Adidas parten con ventaja gracias a acuerdos de patrocinio, la visibilidad de las selecciones nacionales y el lanzamiento de nuevos productos vinculados al campeonato, según indicaron Poonam Goyal y Sydney Goodman, analistas de Bloomberg Intelligence.

Fuente: Bloomberg Linea

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