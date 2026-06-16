Los activos argentinos cotizan mixtos en Wall Street, mientras que el riesgo país sube levemente

La mayoría de activos argentinos cotizan a la baja este martes 16 de junio, luego de la euforia por la mejora en la nota crediticia de la Argentina desde CCC+ hasta B- por parte de la calificadora Standard & Poor’s. En ese contexto, el riesgo país se mantiene cerca de los 420 puntos básicos, en línea con un mejor clima internacional.

Riesgo país en niveles de 2018: qué puede cambiar para el bolsillo si se sostiene la mejora

En Wall Street, los principales índices operan con una leve tendencia al alza este martes, luego de las fuertes subas en el arranque de semana, tras el anuncio de un acuerdo entre EEUU e Irán. Como consecuencia, el petróleo también prolonga las bajas y se acerca a niveles previos al inicio de la guerra en Medio Oriente.

Así, los ADRs operan con mayoría de bajas. Las únicas en terreno positivo son MercadoLibre (2,1%) y Globant (0,9%).

En Wall Street, los títulos en dólares cotizan mixtos. El AL41D escala hasta 0,5%, mientras que el AL29D retrocede 0,4%. Así, el riesgo país se ubica en 426 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 30 de abril de 2018.

En el día de ayer, el ministro Luis Caputo usó su cuenta en la red social X para ratificar su decisión de demorar la vuelta de Argentina a los mercados voluntarios de deuda hasta el momento en que la prima de riesgo fuera más baja, de manera de endeudarse a menor costo. "Desde que los bonos rendían 12% que varios analistas y gente de mercado repetían ese argumento, sin ninguna mala intención, pero pensando más en el pasado. Siempre expliqué lo mismo: cuando la macroeconomía está en orden, el paso del tiempo juega a favor, no en contra", escribió el titular del Palacio de Hacienda.

"Argentina es hoy un ejemplo de prudencia fiscal y monetaria. Las mejoras crediticias de Fitch y S&P son la consecuencia lógica de este nuevo orden, y el riesgo país está ajustando de manera acorde", remató.

Si bien no lo dijo textualmente, pareciera ser que bajo estos niveles el gobierno no estaría más cómodo en salir al mercado, algo que hasta ahora estuvo reacio argumentando que existían fuentes de financiamiento alternativas más baratas, comentan desde Max Capital.

En ese marco, el S&P Merval cae 1,4% a 3.307.266,34 puntos, mientras que medido en dólares también cede 1,4% a 2.217,44 puntos.

Las acciones operan con mayoría de bajas, de hasta 5,2% lideradas por Telecom, Transportadora Gas del Sur (-3,2%%), Transportadora Gas del Norte (-2,6%) y Transener (-1,4%).

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este martes 16 de junio, el dólar oficial cotiza a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.433, subiendo $5 respecto al cierre del lunes.

El dólar blue cotiza a $1.445 para la compra y a $1.465 para la venta, subiendo $5 respecto al último cierre. Por el lado del MEP, opera a $1.451, subiendo $1 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.495 subiendo $3 respecto al lunes.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,09%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,36%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,55% al alza.

Mientras que EEUU e Irán se preparan para firmar formalmente su acuerdo de paz provisional en Suiza este viernes, el petróleo Brent —de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina— cae 3% hasta US$ 80,70 el barril, su nivel más bajo desde comienzos de marzo, al comienzo de la guerra. Así, queda cerca de US$ 72,48 con los que cerró el viernes previo al inicio del conflicto bélico. Mientras tanto, el crudo estadounidense WTI retroceden 3,5%, hasta los US$ 77,8 el barril.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,54%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,33% y el CAC francés acompaña con 0,83%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,77%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,11%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,11%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,70% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,97%.

FN/lm