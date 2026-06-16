SpaceX apunta a subir más de 50% en apenas tres sesiones bursátiles

Las acciones de SpaceX se dispararon en las operaciones previas a la apertura del mercado, lo que encamina al título a extender un repunte tras su debut récord de la semana pasada.

SpaceX llega a Wall Street y Musk va por el billón

Las acciones subieron 11% en Nueva York, preparadas para ampliar el avance de más de 40% acumulado en las dos primeras sesiones de SpaceX como empresa listada en bolsa.

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Las ganancias elevaron el valor de mercado de la compañía de cohetes e inteligencia artificial fundada por Elon Musk por encima de US$2,5 billones al cierre del lunes, acercándola a la valoración de casi US$2,7 billones de Amazon.com Inc.

Conocida formalmente como Space Exploration Technologies Corp., SpaceX ejerció la opción de sobreadjudicación de la OPI, que permite a los suscriptores vender 83,3 millones de acciones adicionales, según un comunicado del lunes. La llamada greenshoe eleva el monto recaudado a US$86.200 millones, o US$85.700 millones tras restar los US$500 millones de gastos de suscripción incluidos en el prospecto.

Elon Musk se convierte en el primer billonario del mundo

Los operadores minoristas compraron tantas acciones de SpaceX en sus dos primeros días de cotización como las que adquirieron en todo el mercado bursátil de Estados Unidos la semana pasada, según datos de Vanda Research, aliviando algunas preocupaciones sobre la capacidad del mercado para absorber una OPI de tal magnitud.

GZ