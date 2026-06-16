La euforia por SpaceX dispara su cotización y enciende alertas por una posible corrección

Los mercados financieros atraviesan jornadas de fuertes movimientos impulsados por dos fenómenos distintos: la caída del petróleo y la euforia que generó el debut bursátil de SpaceX. Mientras las compañías energéticas sufren correcciones, el nuevo papel ligado a Elon Musk se convirtió en uno de los activos más observados por los inversores.

En diálogo con Canal E, el analista de Rava Bursátil, Leonel Búccolo, explicó cómo impacta la baja del crudo sobre empresas como YPF y Vista, y analizó los riesgos y oportunidades que presenta la reciente incorporación de SpaceX al mercado.

La caída del petróleo golpea al sector energético

Según explicó Búccolo, uno de los principales movimientos que dejaron las últimas ruedas fue el ajuste de las compañías vinculadas a la energía, especialmente luego de la fuerte corrección que registró el precio internacional del petróleo.

"El sector energético es el que más está ajustando", señaló el especialista al referirse al comportamiento de empresas como YPF y Vista.

En el caso de YPF, destacó que la acción acumuló una importante corrección en las últimas jornadas. "Entre lo de ayer y lo de hoy estamos con una baja en torno al 8% casi para YPF", indicó.

La caída del crudo se produce en un contexto marcado por las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, situación que el mercado ya comenzó a descontar en los precios.

Los índices de Wall Street siguen cerca de máximos

A pesar de algunas correcciones recientes, Búccolo remarcó que los principales índices estadounidenses continúan mostrando fortaleza.

El especialista destacó particularmente el desempeño del Dow Jones, impulsado por el sector financiero y energético, con el respaldo de gigantes bancarios como JP Morgan.

Además, consideró que el mercado parece haber dejado atrás parte de la incertidumbre geopolítica. "El mercado ya mucho mejor pisado", comentó al analizar la reacción de los inversores frente a los acuerdos temporales entre Washington y Teherán.

SpaceX y un debut histórico en el mercado argentino

Uno de los acontecimientos más destacados de la semana fue la llegada de SpaceX a los mercados. La compañía aeroespacial de Elon Musk no solo protagonizó una exitosa oferta pública inicial, sino que además logró tener su CEDEAR disponible en Argentina pocas horas después de comenzar a cotizar en Wall Street.

"Fue un poco histórico porque tuvimos la IPO en Estados Unidos y a las tres horas ya teníamos el CEDEAR operando en Argentina", resaltó Búccolo.

La respuesta de los inversores fue inmediata. "Ya subió en torno a un 40%", afirmó el analista al describir el comportamiento del papel durante sus primeras tres ruedas de negociación.

La euforia de los inversores y las advertencias del mercado

A pesar del entusiasmo generado por la compañía de Elon Musk, Búccolo pidió cautela y recordó que todavía es muy pronto para realizar análisis profundos sobre su evolución bursátil.

"Hay que tener mucho cuidado con el CEDEAR", advirtió. Según explicó, la propia empresa ha señalado en distintas oportunidades que aún enfrenta desafíos para alcanzar los niveles de rentabilidad esperados.

El especialista remarcó además que muchas veces las salidas a Bolsa generan movimientos impulsados más por expectativas que por fundamentos concretos.

"No dejamos de ser cautelosos con un papel así, porque pasa mucho cuando sale una IPO que hay mucha euforia y después el papel empieza a ajustar posiciones", sostuvo.

La posibilidad de ingresar al Nasdaq y un nuevo salto para SpaceX

Otro factor que impulsa las expectativas es la posibilidad de que SpaceX sea incorporada próximamente al índice Nasdaq.

De acuerdo con Búccolo, la empresa podría llegar a ubicarse entre las principales posiciones del índice tecnológico, generando movimientos significativos en los fondos que replican su composición.

Ese eventual ingreso podría provocar importantes reacomodamientos dentro del mercado y aumentar aún más la demanda por las acciones de la compañía.

Sin embargo, el analista insistió en que la volatilidad seguirá siendo elevada y que los inversores deberán monitorear atentamente el comportamiento de un activo que todavía atraviesa sus primeras semanas de cotización pública.