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El dólar blue cerró en alza este martes 16 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue volvió a subir este martes, mientras que el Banco Central compró USD 79 millones y las reservas crecieron en USD 236 millones.

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Las reservas internacionales del Banco Central subieron en 236 millones de dólares. De esta manera, cerraron la jornada con un total de USD 47.655 millones.

El dólar blue cerró en alza este martes 16 de junio. La divisa paralela avanzó respecto de la rueda anterior y volvió a ubicarse por encima de los $1.450 en la punta vendedora.

Dólar blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.470 y se compró a $1.450.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP se vendió a $1.456.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1.498,10.

Dólar Cripto

En el mundo de las criptomonedas, el dólar cripto se intercambió a $1.502,70 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

El dólar tarjeta cotizó a $1.885.

Dólar Oficial

El dólar minorista cerró a $1.455 según el promedio de los principales bancos. Por su parte, el dólar mayorista, de acuerdo con los datos de Rava Bursátil, se ubicó en $1.436,50 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 79 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales subieron 236 millones de dólares, al pasar de USD 47.419 millones a USD 47.655 millones. De esta manera, cerraron la jornada con un total de USD 47.655 millones.

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