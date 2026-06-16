El dólar blue cerró en alza este martes 16 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales del Banco Central subieron en 236 millones de dólares. De esta manera, cerraron la jornada con un total de USD 47.655 millones.
El dólar blue cerró en alza este martes 16 de junio. La divisa paralela avanzó respecto de la rueda anterior y volvió a ubicarse por encima de los $1.450 en la punta vendedora.
Dólar blue
Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.470 y se compró a $1.450.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP se vendió a $1.456.
Dólar Contado con Liquidación
Mientras tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1.498,10.
Dólar Cripto
En el mundo de las criptomonedas, el dólar cripto se intercambió a $1.502,70 en promedio.
Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro
El dólar tarjeta cotizó a $1.885.
Dólar Oficial
El dólar minorista cerró a $1.455 según el promedio de los principales bancos. Por su parte, el dólar mayorista, de acuerdo con los datos de Rava Bursátil, se ubicó en $1.436,50 por unidad.
Balance del Banco Central
El Banco Central compró 79 millones de dólares en el mercado cambiario.
En tanto, las reservas internacionales subieron 236 millones de dólares, al pasar de USD 47.419 millones a USD 47.655 millones. De esta manera, cerraron la jornada con un total de USD 47.655 millones.