Inocencia Fiscal: buscan ampliar el régimen para que más contribuyentes puedan usar sus ahorros no declarados

La reforma a la Ley de Inocencia Fiscal avanza con el objetivo de ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherirse al régimen simplificado de Ganancias y utilizar ahorros no declarados dentro del sistema formal. Según explicó la tributarista Elisabet Piacentini, actualmente existen restricciones que dejan afuera a numerosos contribuyentes, situación que el Gobierno busca corregir.

"Este régimen simplificado de ganancias, que es muy bueno, que apareció con la ley de inocencia fiscal, es apto para todos", destacó la especialista. Sin embargo, aclaró que hoy existen limitaciones vinculadas a los niveles de ingresos y patrimonio, lo que excluye a determinadas actividades con elevados volúmenes de facturación pero bajos márgenes de rentabilidad.

La tributarista sostuvo que la intención oficial es ampliar el alcance del esquema. "ARCA, por supuesto, quiere masivizarlo, o sea, que la mayor cantidad de contribuyentes lo utilicen para que se animen a usar los ahorros que no han declarado", afirmó.

Más flexibilización y menos incertidumbre

Piacentini señaló que uno de los principales reclamos de los especialistas tributarios estaba relacionado con la incertidumbre que generaban posibles observaciones posteriores por parte de la administración fiscal.

En ese sentido, explicó que el proyecto contempla mayores resguardos para quienes adhieran al régimen. "Había como una incertidumbre en que si ARCA hacía todo bien, hacías la declaración jurada simplificada de ganancias, la pagabas, y ARCA te encontraba alguna discrepancia significativa, podía tirar todos los beneficios para atrás", recordó.

Además, precisó que la iniciativa busca elevar los umbrales mínimos para considerar relevantes esas diferencias detectadas por el organismo. "Eso también es una mejora para los contribuyentes que adhieran a este sistema", remarcó.

Respecto de las dudas sobre futuros controles fiscales, Piacentini transmitió tranquilidad a los potenciales adherentes. "Esto también es un beneficio por ley, está plasmado en la ley", enfatizó. Y agregó: "Si uno hace las cosas correctamente y tiene cumplimientos de ahora en adelante, puede acogerse a todos los beneficios de esta declaración jurada simplificada entrando en la inocencia fiscal".

Cómo podrán utilizarse los ahorros

La especialista aclaró que la utilización de los fondos deberá realizarse mediante mecanismos que permitan garantizar la trazabilidad de las operaciones. "Por supuesto que tienen que ser usos de ahorros de forma bancarizada", explicó. En el caso de inversiones financieras, detalló que ahora será posible depositar directamente los dólares en las cuentas de las alic, simplificando la operatoria.

Asimismo, indicó que las compras de vehículos también requerirán depósitos bancarios en las cuentas de las concesionarias. La principal excepción estará dada por las operaciones inmobiliarias. "El escribano da fe de que hay un pago en efectivo y está permitido hacer escrituras bajo este régimen sin hacer transferencias", concluyó.