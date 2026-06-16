Deuda externa, swap con China y riesgo país: la estrategia del Gobierno para sostener la estabilidad financiera antes de las elecciones

El Gobierno nacional avanza en una estrategia financiera destinada a garantizar el cumplimiento de sus compromisos de deuda sin afectar las reservas internacionales. Según explicó Eugenia Muzio, entre hoy y mañana se activarán garantías del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo por unos 2.500 millones de dólares para respaldar nuevas operaciones de financiamiento.

"Entre hoy y mañana va a pasar algo súper importante en la deuda externa, que es que se activan estas garantías tanto del Banco Mundial como del Banco Interamericano de Desarrollo por entre las 2.500 millones de dólares", destacó la economista.

La especialista señaló que el objetivo principal es afrontar el vencimiento de 4.400 millones de dólares con bonistas previsto para el próximo 9 de julio sin comprometer las reservas del Banco Central. Además, sostuvo que esta estrategia apunta a profundizar la reducción del riesgo país. "Con esto, ¿qué quiere hacer el gobierno? Pagar el próximo 9 de julio aquel famoso pago a los bonistas de 4.400 millones de dólares sin afectar las reservas", explicó.

El rol clave del swap con China

Muzio remarcó que uno de los pilares de la estrategia oficial es la renovación del swap de monedas con China, que vence en agosto. Según indicó, las negociaciones avanzan para extender el acuerdo por tres años más y mantener el monto actual. "Según la información que tengo yo, se va a renovar con las mismas características del swap que está ahora, otros tres años y los mismos 19.000 millones de dólares", afirmó.

La economista recordó que esos fondos representan una porción significativa de las reservas brutas y funcionan como una señal de respaldo ante eventuales turbulencias financieras. "Esos 19.000 millones de dólares son claves, son el 40% de las reservas brutas que tenemos hoy en día en las cartas del Banco Central", subrayó.

Dólar, elecciones y presión cambiaria

Respecto del comportamiento del mercado cambiario durante el segundo semestre, Muzio consideró que el escenario presenta desafíos estacionales, aunque con factores nuevos vinculados al crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras. "Hay que ver cómo se comporta siempre el segundo semestre en el que hay más demanda de dólares de la que hay oferta", advirtió.

No obstante, destacó que el aporte de sectores como energía y minería podría reducir la histórica dependencia de las liquidaciones del agro y contribuir a moderar eventuales tensiones. Además, descartó que se repitan episodios de incertidumbre similares a otros años electorales. "No hay ningún evento como sí en años electorales de incertidumbre grande, así que eso claramente no va a suceder", concluyó.