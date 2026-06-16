Horacio Fazio sobre el caso Adorni: “Para Milei la evasión no es corrupción”

La controversia en torno a las declaraciones patrimoniales de Manuel Adorni continúa generando repercusiones políticas y mediáticas. Para Horacio Fazio, el caso no solo afecta la credibilidad del funcionario, sino que también pone en discusión la concepción moral que impulsa el Gobierno nacional.

El economista consideró llamativa la férrea defensa presidencial y afirmó que “ha sido un bochorno la actitud de Adorni de haberse retrasado dos meses para aclarar una declaración jurada que, si estuviese todo en regla, se hace en unos minutos”. Según explicó, la demora alimentó cuestionamientos incluso dentro de sectores cercanos al oficialismo.

La moral de Milei bajo la lupa

Fazio sostuvo que el respaldo de Milei a Adorni debe analizarse desde la visión moral que el Presidente ha expresado públicamente. En ese sentido, recordó que “él había hablado de la moral como política de Estado”, aunque aclaró que se trata de una concepción particular y discutida.

Para el analista, una de las principales controversias surge de las declaraciones del mandatario sobre la evasión impositiva. “Milei concretamente diferencia evasión de corrupción. Para él la evasión no es corrupción”, señaló. Asimismo, recordó que el Presidente llegó a definir al evasor como un “héroe” o un “patriota”, una postura que, según Fazio, genera rechazo entre quienes cumplen regularmente con sus obligaciones tributarias.

El economista destacó que el pago de impuestos forma parte de un contrato social indispensable para financiar políticas públicas y garantizar el funcionamiento del Estado.

Improvisación y falta de respuestas

Respecto de las explicaciones brindadas por Adorni sobre su patrimonio, Fazio sostuvo que continúan existiendo interrogantes sin resolver. A su juicio, las respuestas ofrecidas hasta el momento resultan insuficientes para despejar las sospechas de la opinión pública. Además, cuestionó algunas expresiones utilizadas por el funcionario para justificar sus ahorros. “Adorni llega a justificar su ahorro negro, entre comillas, como hace el 99% de los argentinos. Es otro insulto a la sociedad”, afirmó.

Sobre el funcionamiento general del Gobierno, Fazio consideró que existe una marcada falta de planificación. “Yo creo que no le están mandando ningún mensaje, están improvisando según van sucediéndose los hechos”, aseguró.

Finalmente, también apuntó al rol de Karina Milei dentro de la estructura oficial y afirmó que su influencia constituye una forma de nepotismo. En esa línea, concluyó que muchas de las decisiones de la administración nacional reflejan improvisación más que una estrategia política consolidada.