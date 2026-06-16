Mundial 78 y dictadura: cómo el fútbol fue utilizado como herramienta de propaganda política en Argentina

El vínculo entre deporte y poder político ha sido una constante en numerosos regímenes autoritarios del siglo XX. Según explicó Roberto Corne, tanto el fascismo italiano como el nazismo alemán utilizaron el fútbol y otras disciplinas deportivas como herramientas de adoctrinamiento y construcción de consenso social.

"En general los regímenes autoritarios han utilizado al deporte y especialmente el fútbol en el siglo 20 como formas de adoctrinamiento político", afirmó el sociólogo. En ese sentido, recordó que el régimen de Benito Mussolini promovió el deporte como una expresión de disciplina y espíritu guerrero, mientras que el nazismo profundizó esa estrategia incorporándola a su aparato propagandístico.

Corne señaló que estas experiencias europeas influyeron posteriormente en distintos gobiernos autoritarios de América Latina, entre ellos la última dictadura militar argentina.

El Mundial 78 como herramienta de legitimación

Para el especialista, la Copa del Mundo organizada en Argentina en 1978 fue utilizada por la Junta Militar para proyectar una imagen de normalidad y estabilidad institucional. "La dictadura del 76 va a tomar al Mundial 78 sobre todo como una bisagra, un punto de cierre entre lo que fue la Argentina antes del 76 y después del 76", explicó.

El sociólogo sostuvo que el régimen buscó asociar el torneo con mensajes vinculados a la paz, el orden y el progreso económico mediante una intensa campaña publicitaria. "Ellos canalizaban esa euforia popular a través de una adhesión a las políticas que ellos llevaban", remarcó.

Además, recordó que mientras se desarrollaba el certamen, continuaban funcionando centros clandestinos de detención y persistían las violaciones a los derechos humanos. "Lo más terrible del Mundial 78 era que mientras sucedía todo eso, abrían a pocos metros de uno de los estadios donde se disputaban los partidos un campo de concentración donde estaban detenidos miles de personas", señaló.

Deporte, política y debate actual

Corne también hizo referencia a las controversias históricas vinculadas al torneo, entre ellas las sospechas sobre el partido entre Argentina y Perú, clave para la clasificación a la final. "Parecería que el partido con Perú, contra Perú, del Mundial 78, habría sido de alguna manera arreglado por la dictadura militar", afirmó, citando investigaciones y testimonios publicados en distintos trabajos históricos.

Finalmente, el sociólogo advirtió que el uso político del deporte no es un fenómeno exclusivo del pasado. "Lo que nosotros estamos hablando acá es cómo es la utilización, la mala utilización del deporte por parte de determinados regímenes", concluyó.