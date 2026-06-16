Julio Gambina: “Al Presidente no le importa el costo social mientras no haya respuesta política”

Para Julio Gambina, la agenda pública está atravesada por diversos casos de corrupción que involucran a funcionarios y figuras cercanas al oficialismo, pero considera que esos episodios no modifican la estrategia política del presidente Javier Milei ni afectan, por ahora, su base de apoyo electoral.

“El tema de la corrupción, el vínculo de los negocios con el Estado, con la política, es fortísimo”, afirmó. Sin embargo, remarcó que “la corrupción no modifica en la sociedad la opción por el voto, la cuestión electoral”.

Según el economista, el Gobierno concentra su atención en los indicadores económicos que considera favorables. “Al Presidente mucho más que al gobierno en su conjunto, le interesan más los datos que, para él, son positivos en la economía”, señaló.

Inflación, riesgo país y confianza de los mercados

Gambina explicó que los principales activos políticos del oficialismo son la desaceleración de la inflación y la baja del riesgo país. “El gobierno dice, bueno, volvió la tendencia decreciente de la inflación. Y por lo tanto, eso lo considera un activo político”, sostuvo.

Además, destacó que la administración nacional interpreta la reducción del riesgo país como una señal positiva para recuperar el acceso al financiamiento internacional. “Estamos en 425 puntos, tiene expectativa de que siga bajando”, indicó.

En ese sentido, aseguró que la lógica presidencial está orientada a consolidar la confianza de los inversores internacionales. “Los grandes inversores internacionales buscan la confianza, algo así como si va a continuar esta política en el futuro”, explicó.

Para Gambina, los mercados observan principalmente la estabilidad macroeconómica y no los escándalos políticos. “Las inversiones externas miran si se estabiliza la economía, miran si el riesgo país baja y si las calificadoras le dan bien a la Argentina”, afirmó.

Ajuste, tarifazos y cambio del modelo productivo.

El economista advirtió que la continuidad de esta estrategia implicará profundizar las políticas de ajuste. “Hay que prepararse para nuevos y mayores tarifazos”, alertó al referirse a la reducción de subsidios energéticos anunciada por el Gobierno.

Asimismo, cuestionó el impacto social del programa económico. “Al Presidente no le importa el costo social mientras no haya respuesta política”, expresó, al considerar que la administración nacional no percibe amenazas significativas a su proyecto.

Gambina sostuvo que el objetivo oficial va más allá del ajuste fiscal y apunta a una transformación estructural de la economía argentina. “El ajuste fiscal es uno, que lo profundiza, y el otro es la reforma estructural para cambiar el modelo productivo del capitalismo argentino”, explicó.

En esa línea, señaló que el Gobierno impulsa sectores vinculados a la energía, la minería y la exportación de bienes primarios, mientras que los beneficios de la recuperación económica no llegan a la mayoría de la población. “La economía va a crecer, pero no esperemos que haya beneficios ni para jubilados, ni para trabajadoras, trabajadores, ni siquiera para pequeños y medianos empresarios”, concluyó.

