Ramiro Tosi: “No hay nadie que esté viendo un colapso de la inflación al 1% o al 1,5%”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en diálogo con Canal E, evaluó la inflación, la acumulación de reservas internacionales y el crecimiento del sector energético.

Ramiro Tosi destacó que una de las principales noticias económicas fue la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según explicó, “la semana pasada, para el Gobierno hubo dos grandes noticias que fue, por un lado, la tasa de inflación minorista, lo que llamamos el IPC, que justamente dio el mismo registro que la inflación que había marcado la Ciudad de Buenos Aires, 2,1%”.

Análisis del dato de inflación

Sin embargo, aclaró que la composición del dato merece un análisis más profundo. “Cuando vos empezás a mirar más de cerca por qué se dio esa baja de la inflación, bueno, ahí encontrás que se aceleraron varios rubros que tienen peso en el IPC”, afirmó.

Sobre las perspectivas para los próximos meses, Tosi sostuvo que, “el mercado está esperando una inflación que va a estar oscilando alrededor del 2%”, y remarcó que, “no hay nadie que esté viendo un colapso de la inflación, por decirte al 1% o al 1,5%, por lo menos hasta que termine el 2026”.

Qué se espera de la inflación

Además, anticipó que, “vamos a estar mirando muy de cerca la composición de los distintos rubros del índice, pero con un mercado que sigue viendo que la inflación va a estar en un rango entre el 1,8 y un poquito por arriba del 2% capaz en junio”.

Al analizar la evolución de la matriz productiva, el entrevistado explicó que el punto de inflexión comenzó en 2023 con la puesta en funcionamiento del gasoducto. “El gran cambio que tenés en la economía argentina, te dirías, a partir del 2023”, señaló.

A su vez, detalló que la infraestructura permitió eliminar una restricción clave para el desarrollo energético: “Eso lo que te permitió fue solucionar, en una primera instancia, no está solucionado del todo, pero por lo menos solucionar el primer tramo de restricción que tenía el sector energético”.