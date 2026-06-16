Calificación de deuda: aseguran que la mejora de S&P abre la puerta a nuevos inversores para Argentina

La decisión de Standard & Poor’s (S&P) de elevar la calificación de la deuda soberana argentina a BBB- representa una señal positiva para los mercados y podría ampliar el universo de inversores habilitados para comprar activos locales. Así lo afirmó el economista Lionel Fernández durante una entrevista con Canal E, donde destacó el impacto que la medida tiene sobre el riesgo país y el acceso al financiamiento.

Fernández explicó que la mejora otorgada por S&P se suma a la reciente decisión de Fitch y constituye un respaldo importante para la percepción financiera de Argentina. “Ahora lo dio S&P. ¿Esto qué implica? Bueno, el riesgo país en los últimos cinco días bajó 14 puntos”, destacó.

Menor riesgo país y más interés de los fondos internacionales

Según el economista, la nueva calificación permite que grandes fondos internacionales, especialmente aquellos sujetos a estrictos reglamentos de inversión, puedan incorporar deuda argentina a sus carteras. “Hay fondos que por reglamento no les permite invertir en riesgos soberanos triple C. Si Argentina está dentro del índice del triple B y no lo tiene el fondo, lo tiene que comprar obligatoriamente”, señaló.

Fernández explicó que este proceso genera una mayor demanda de bonos argentinos, elevando su precio y reduciendo sus rendimientos. “Al comprar los títulos argentinos, sube el precio del bono y baja su rendimiento. Entonces, esto obviamente es bueno para la Argentina”, afirmó.

No obstante, advirtió que aún resta conocer cuál será la estrategia del Gobierno respecto al financiamiento externo. “La pregunta es qué va a hacer Caputo. ¿Va a seguir sin ir al mercado de capitales o va a aprovechar para salir al mercado?”, planteó.

El desafío político y el camino hacia mercado emergente

Consultado sobre la posibilidad de que Argentina abandone la categoría de mercado de frontera para volver a ser considerada mercado emergente, Fernández se mostró optimista. “Sí, sí, seguro que sí. Más temprano que tarde va a salir”, sostuvo.

El economista remarcó que todavía resta la evaluación de Moody’s, aunque aclaró que muchos inversores institucionales ya pueden operar con activos argentinos gracias a las mejoras otorgadas por dos de las tres grandes calificadoras. “Ya hay fondos que con solo dos calificadoras de riesgo que suban la nota a triple B menos pueden invertir”, indicó.

Sin embargo, Fernández advirtió que la incertidumbre política continúa siendo uno de los principales factores observados por los mercados de cara a 2027. “Ahí está un poco el ruido político”, resumió al analizar las diferencias de rendimiento entre bonos con estructuras similares pero vencimientos ubicados antes y después del próximo cambio presidencial.

Para el economista, la mejora crediticia constituye un avance significativo, aunque el desafío será consolidar la estabilidad económica y política para seguir reduciendo el riesgo país y recuperar plenamente la confianza de los inversores internacionales.