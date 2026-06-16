Este martes, la empresa SpaceX de Elon Musk, dedicada a la industria aeroespacial, le anunció al regulador bursátil de Estados Unidos que adquirirá la startup de programación con inteligencia artificial Cursor que se encuentra valuada en 60 mil millones de dólares.

La compañía presentó los documentos correspondientes ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) estadounidense e indicó que se encuentra a la espera de que la operación, realizada íntegramente en acciones, se cierre en el tercer trimestre de este año, de modo que Cursor se vuelva una filial de SpaceX.

SpaceX debuta en Wall Street con la mayor salida a bolsa de la historia y puede convertir a Elon Musk en el primer billonario

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Fue en abril de este año cuando ambas compañías anunciaron una asociación con una cláusula sobre la posible compra de la empresa de programación que fue fundada en 2022, con sede en San Francisco, y se especializa en la creación con inteligencia artificial de código de software, especialmente para uso empresarial.

La combinación entre ambas compañías une el software y la experiencia de producto de Cursor con la supercomputadora de entrenamiento de IA "Colossus" de SpaceX, lo que se espera que permita "construir los modelos más útiles del mundo" en cuanto a la programación y procesamiento de información con IA.

El anuncio de la nueva compra se realiza luego de que la empresa dedicada a la industria aeroespacial recaudó un récord de 86 mil millones de dólares tras debutar en la Bolsa el pasado viernes 12 de junio, convirtiendo a Musk en el primer billonario del mundo.

Dos días después de registrar un repunte en el precio de sus acciones, SpaceX cerró el lunes con una valoración por arriba de los 2,5 billones de dólares, lo que la posiciona entre las seis mayores empresas del mundo, detrás de gigantes como Amazon y Microsoft.



SpaceX fue fundada en 2002 por Elon Musk, y se trata de una empresa de fabricación aeroespacial y servicios de transporte espacial que se expandió hasta convertirse en un operador de satélites y, en paralelo, logró integrar inteligencia artificial en esta y otras de sus empresa como la plataforma X (antes Twitter).

AS/MSS