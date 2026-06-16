Encuesta: Milei domina en el centro del país y Kicillof resiste en bastiones peronistas

La última encuesta de CB Consultora sobre la imagen positiva de Javier Milei y Axel Kicillof refleja con claridad la actual geografía política del país. El Presidente logra sus mejores niveles de aprobación en el centro y el oeste argentino, mientras que el gobernador bonaerense mantiene su fortaleza en provincias gobernadas por el peronismo o donde ese espacio conserva una estructura territorial consolidada.

Los datos muestran que Milei alcanza sus picos de imagen positiva en Córdoba (53,5%) y Mendoza (52,7%), dos provincias que fueron determinantes en su triunfo presidencial de 2023 y donde el electorado mantiene una fuerte identidad antikirchnerista. A esos distritos se suman San Luis (45,4%), Santa Fe (42,8%), Salta (41,5%) y San Juan (40,6%), configurando un corredor donde el oficialismo nacional sigue encontrando altos niveles de respaldo.

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En Córdoba, el resultado reafirma una tendencia de larga data. Se trata del distrito donde el kirchnerismo históricamente encontró mayores dificultades y donde Milei logró algunos de sus mejores desempeños electorales. En Mendoza ocurre algo similar, la hegemonía del radicalismo provincial y el perfil opositor del electorado favorecen una valoración positiva del Presidente.

En Santa Fe, además, el resultado aparece atravesado por uno de los principales ejes de la gestión libertaria, la seguridad. La coordinación entre la Nación y la provincia para enfrentar la violencia vinculada al narcotráfico le permitió al Gobierno nacional consolidar una imagen favorable en uno de los distritos más importantes del país.

Otro dato relevante es el desempeño de Milei en Neuquén (38,9%), una provincia estratégica por el desarrollo de Vaca Muerta. Allí, la agenda energética y las inversiones mantienen al Gobierno nacional como un actor central de la política local.

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El panorama cambia al observar los mejores números de Axel Kicillof. El gobernador bonaerense lidera la comparación en Santiago del Estero (52,4%), donde supera incluso el 50% de imagen positiva, y también obtiene resultados destacados en Formosa (42,3%), Provincia de Buenos Aires (42%), Catamarca (39,9%), Tucumán (39,1%) y Chaco (38,8%).

En esos distritos confluyen dos factores. Por un lado, gobiernos provinciales peronistas con fuerte capacidad de organización territorial. Por otro, electorados donde el peronismo conserva una identidad política más arraigada que en el centro del país. En ese contexto, la figura de Kicillof, hoy uno de los principales referentes nacionales del espacio, logra sostener niveles de aceptación superiores a los registrados en otras regiones.

La Provincia de Buenos Aires constituye un caso particular. Allí Kicillof registra 42% de imagen positiva, por encima del 34,8% de Milei. El dato refleja que, pese al triunfo presidencial del libertario en el balotaje, el gobernador mantiene un núcleo de respaldo importante en el principal distrito electoral del país, donde además concentra buena parte de la estructura política y territorial del peronismo.

las mayores diferencias favorables a Axel Kicillof se registran en Santiago del Estero, donde aventaja a Milei por 31,4 puntos porcentuales (52,4% frente a 21,0%), seguida por Formosa (+21,1 puntos) y Provincia de Buenos Aires (+7,2 puntos).

La encuesta también deja algunos casos de competencia más equilibrada. En La Rioja, Milei obtiene 37,4% frente al 36,1% de Kicillof; en La Pampa la diferencia es de apenas dos puntos (37,3% contra 35,4%); y en Tucumán ambos rondan el 39%, lo que muestra provincias donde ninguna de las dos figuras logra una ventaja contundente.

Más allá de quién lidera en cada provincia, la encuesta también refleja un escenario de fuerte polarización. Incluso en los distritos donde Milei o Kicillof obtienen sus mejores niveles de imagen positiva, ambos mantienen niveles importantes de imagen negativa, lo que indica que los liderazgos continúan generando amplios rechazos. En ese sentido, encabezar el ranking en una provincia no implica contar con un respaldo mayoritario o un saldo neto positivo, sino imponerse en una comparación marcada por la división del electorado.

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El mapa que surge del relevamiento confirma que la polarización nacional también tiene una expresión territorial. Milei consolida su liderazgo en el interior productivo y en las provincias que protagonizaron el giro político de 2023, mientras que Kicillof conserva una base sólida en los bastiones históricos del peronismo. La distribución de la imagen positiva anticipa, además, el escenario sobre el que ambos espacios buscarán construir su estrategia de cara a las próximas disputas electorales.

La encuesta fue realizada a 24.620 personas mayores de edad mediante la técnica CB CAWI Research (Online), entre el 1 y el 4 de junio. El error muestral es de +/- 2.9 a 3.3%.

RG/fl