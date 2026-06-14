El panorama político en Colombia con miras a las elecciones presidenciales de 2026 expone una marcada consolidación de la oposición de derecha frente al oficialismo encarnado por la izquierda. De acuerdo la última encuesta nacional realizada por la consultora AtlasIntel en alianza con Publicaciones Semana, llevado a cabo entre el 9 y el 11 de junio, el abogado Abelardo de la Espriella se posicionó al frente de las preferencias del electorado para definir la jefatura del Palacio de Nariño en una eventual segunda vuelta.

El estudio capturó un clima de fuerte polarización social y un pronunciado retroceso en el acompañamiento a la gestión del actual mandatario, Gustavo Petro, cuya desaprobación se mantiene en niveles críticos.

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Debilidad oficialista y el escenario de balotaje

En la medición de votos totales para la definición presidencial en segunda vuelta, Abelardo de la Espriella alcanzó el 50.9% de los apoyos frente al 43.1% obtenido por el senador de izquierda Iván Cepeda.

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Al aislar los votos válidos —descontando el voto en blanco (3.1%), el voto nulo y a los indecisos—, la distancia en favor del candidato derechista se estiró a 8 puntos porcentuales exactos, fijando un escenario de 52.4% contra un 44.4% de su rival directo.

La serie temporal ratificó la consistencia del liderazgo de De la Espriella, quien tras tocar un piso del 36.8% a inicios de febrero de este año, describió una trayectoria ascendente sostenida que quebró la barrera del 50% a finales de mayo y se estabilizó en torno al 50.9% en el cierre del relevamiento.

"¿Por quién votarás en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?", fue el interrogante clave que guio la medición para estructurar las proyecciones estadísticas.

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La respuesta social dejó a Cepeda en una situación de marcado estancamiento, considerando que su intención de voto fluctuó entre el 42% y el 44.5% durante los últimos tres meses, sin lograr capitalizar de manera eficiente el caudal remanente de otras fuerzas.

De hecho, los cruces de datos reflejaron que De la Espriella logró retener el 95.6% de sus votantes de primera vuelta y absorber el 84.5% de los apoyos de la centroderechista Paloma Valencia, además de capturar un decisivo 30.7% del electorado que eligió a Sergio Fajardo.

Brechas demográficas y niveles de rechazo

La segmentación sociodemográfica de la encuesta desnudó marcadas fracturas en el comportamiento electoral colombiano. El sesgo de edad resultó determinante: Cepeda dominó con amplitud el segmento juvenil de 18 a 24 años al registrar un contundente 68.2% frente a un magro 24.4% de De la Espriella.

Sin embargo, la tendencia se revirtió dramáticamente en las franjas de mayor peso electoral; el candidato de la derecha se impuso con el 51.5% en el grupo de 25 a 34 años, trepó al 53.9% entre los 35 y 44 años, y alcanzó su techo histórico con un abrumador 63.9% en el sector de adultos de entre 45 y 59 años.

Por género, los hombres se inclinaron con mayor firmeza hacia la opción opositora (54.4%), mientras que las mujeres mostraron un escenario de paridad técnica, con 47.5% para De la Espriella y 46.4% para Cepeda.

A nivel geográfico, las asimetrías territoriales profundizaron el mapa de la división política. De la Espriella edificó su fortaleza electoral en la Región Central, donde arrasó con un 64.9% de las intenciones de voto, y en la Amazonía y Orinoquía, donde se anotó un 59%.

Por el contrario, la izquierda retuvo sus bastiones tradicionales: Cepeda se impuso en la Región Pacífica con el 55.5%; en el Caribe con el 51.4% y en el distrito capital de Bogotá D.C., donde cosechó un 49.7% frente al 42.9% de su adversario.

Respecto al rechazo comparativo, el 50.7% de los encuestados afirmó que rechaza más a Iván Cepeda como posible presidente, mientras que el 43.2% manifestó mayor resistencia hacia la figura de De la Espriella.

El factor Petro y la economía en la mirada social

La suerte de la izquierda en el plano electoral aparece nítidamente encadenada a la percepción ciudadana sobre la administración nacional en funciones.

Ante la consulta sobre si aprueban o desaprueban la forma en que Gustavo Petro está conduciendo el Gobierno de Colombia, el 49.4% de los entrevistados manifestó su abierta desaprobación, en contraste con un 40.7% que respaldó la gestión oficial y un 9.9% que prefirió no definir su postura.

Este balance neto negativo erosionó los márgenes de maniobra del oficialismo en los centros urbanos más densos y entre las clases medias.

Al desmenuzar el humor social por nivel socioeconómico, la desaprobación a Petro se tornó severa en los sectores de mayores ingresos familiares: trepó al 50.7% en hogares con ingresos de entre 2 y 4 millones de pesos colombianos, y escaló hasta el 58.6% en el segmento que percibe más de 4 millones de pesos.

En sintonía con estas cifras, el bloque de votantes que rechaza la conducción gubernamental se inclinó de forma casi unánime (83.6%) en favor de la postulación presidencial de De la Espriella en el balotaje, confirmando que la elección tiende a convertirse en un plebiscito directo sobre la continuidad o el quiebre del modelo político vigente.