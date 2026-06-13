El péndulo colombiano y el tigre que no sorprende

El candidato outsider Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,74% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia —más de diez millones de sufragios—, posicionándose como el favorito para acceder a la Casa de Nariño. En segundo lugar quedó el oficialista Iván Cepeda, respaldado por el presidente Gustavo Petro. Dado que ningún aspirante superó el umbral del 50%, los colombianos deberán retornar a las urnas el próximo 21 de junio para dirimir la contienda en segunda vuelta.

Colombia ha transitado las últimas décadas como un péndulo político de notable amplitud. Fue gobernada por la élite rural con Álvaro Uribe, de centroderecha; luego por la élite tecnocrática con Juan Manuel Santos, quien suscribió un acuerdo de paz de cumplimiento parcial y controvertido; posteriormente llegó Iván Duque, cuyo mandato culminó con un estallido social que dejó 84 muertos. Finalmente, con Gustavo Petro —de pasado guerrillero— la izquierda alcanzó por primera vez el poder ejecutivo. Ese péndulo, sin embargo, no se detuvo: apenas invirtió su dirección.

Sorprende que muchos insistan en calificar de inesperado el fenómeno outsider colombiano. A esta altura del ciclo político latinoamericano, no debería sorprender a nadie. Donald Trump gobierna los Estados Unidos por segunda vez; Jair Bolsonaro llegó al poder en Brasil en 2018; Nayib Bukele triunfó en El Salvador en 2019; Javier Milei se impuso en Argentina en 2023; José Antonio Kast de la derecha radical chilena gobierna su país desde este 2026.

Que un candidato antisistema o de derecha populista acceda al poder ya no constituye una anomalía: los países latinoamericanos están atravesados por estas experiencias políticas ya de hace algunos años. En consecuencia, no debería llamar la atención que De la Espriella se haya impuesto en primera vuelta y sea el favorito para la presidencia el próximo 21 de junio.

Vale preguntarse, entonces: ¿quién es Abelardo de la Espriella? Nació en Bogotá el 31 de julio de 1978. Es abogado penalista, empresario y, desde 2023, ciudadano estadounidense. Admira abiertamente a Bukele, a Milei y a Trump. Su biógrafo, el periodista Ángel Becassino, lo presenta como un niño prodigio que se aprendió de memoria los discursos de Luis Carlos Galán —figura que su padre admiraba— y los recitaba subido sobre un taburete. Su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, se desempeñó como ministro de Hacienda y Comercio durante la administración Duque.

Abelardo de la Espriella se trata, sin dudas, de un candidato de derecha. En sus discursos confluyen narrativas características del ciclo conservador contemporáneo: libre mercado, libertad de empresa, reducción del Estado, desregulación, baja de impuestos y énfasis en la seguridad pública. Promete "mano de hierro", más cárceles y una retórica permanentemente confrontativa: al presidente Petro lo llama "golpista, bandido y comunista criminal". En este punto es donde más se asemeja a Milei: la política como descalificación sistemática del adversario.

Mientras tanto, da sus discursos detrás de vidrios blindados y busca estrechar alianzas con Estados Unidos e Israel. Al igual que Milei eligió un animal como símbolo de combate; De la Espriella eligió el tigre, apodo que se convirtió en emblema de los descontentos. A partir de allí acuñó una canción para la campaña: "Póngale la raya al tigre".

Matices necesarios

No obstante, calificarlo sin matices de "ultraderechista" resultaría impreciso. Existen diferencias significativas con otros líderes del mismo campo. De la Espriella interpela a sus seguidores con “lenguaje inclusivo” —"tigres y tigresas"—, propio del léxico progresista. Cita a Gabriel García Márquez, ícono de la cultura latinoamericana y de la izquierda intelectual, y se presenta como defensor de la democracia.

Propone emitir bonos para garantizar el acceso a medicamentos a los sectores más vulnerables, una posición notablemente distante de Milei, quien recorta subsidios farmacéuticos y rechaza cualquier forma de emisión monetaria. Se trata, en definitiva, de un populismo de derecha con modulaciones propias del contexto colombiano.

¿Por qué De la Espriella es el favorito para convertirse en presidente de Colombia?

Tres razones permiten explicar el ascenso de Abelardo de la Espriella al centro de la escena política colombiana. La primera es que De la Espriella supo leer el momento con mayor agudeza que sus rivales. Comprendió que Colombia —como buena parte de América Latina— atraviesa una profunda crisis de legitimidad política: el descrédito generalizado de los partidos, el agotamiento de las dirigencias tradicionales y la percepción extendida de que el Estado es incapaz de dar respuesta a las necesidades más urgentes de la ciudadanía. En ese clima de desafección estructural, el perfil del outsider deja de ser una debilidad y se convierte en su principal activo.

La segunda razón es el contexto que le ofrece el gobierno de Gustavo Petro Urrego, que atraviesa niveles de insatisfacción ciudadana difícilmente reversibles. El punto más sensible del balance gubernamental es la seguridad pública y la llamada "paz total": la apuesta de negociar simultáneamente con grupos armados y organizaciones criminales ha arrojado resultados devastadores.

Según datos oficiales del Ministerio de Defensa y de la Defensoría del Pueblo de Colombia, entre 2022 y 2025 el secuestro aumentó un 191%, el reclutamiento de menores un 277%, el desplazamiento forzado un 15%, el confinamiento un 51% y los homicidios un 1,4%. El costo humanitario de esta política ha sido, en términos objetivos, gravísimo.

La tercera razón es, quizás, la más reveladora desde el punto de vista político-cultural. De la Espriella comprendió el peso del ecosistema digital como arena de disputa política y decidió librar allí la batalla más importante de su campaña. Mao Zedong solía afirmar que el ejército revolucionario debía vivir como el pez en el agua: el ejército es el pez, el pueblo es el agua.

La batalla cultural

Lo llamativo del ciclo político actual es que las derechas populistas han incorporado con notable eficacia herramientas que históricamente pertenecieron al repertorio de la izquierda: la batalla cultural, la disputa por el sentido común, la construcción de hegemonía simbólica.

Pareciera que estas derechas leen e interpretan mejor a Lenin, Gramsci y Mao que buena parte de las izquierdas contemporáneas. Retomando la metáfora: el agua es hoy un ecosistema digital habitado por millones de personas que consumen contenidos en el deslizamiento de una pantalla.

Estamos ante una reconfiguración profunda de la atención cognitiva. Petro y Cepeda desplegaron una capacidad de movilización territorial formidable, llenaron plazas con decenas de miles de partidarios. Los actos de De la Espriella fueron más modestos en términos físicos, pero apostó decididamente a la disputa en redes sociales —y esa apuesta resultó determinante.

La izquierda colombiana, lejos de neutralizar al outsider con inteligencia política, cometió un error adicional: impulsó, a través de una decisión judicial, la prohibición de que De la Espriella utilizara la camiseta de la selección colombiana en su campaña. El candidato la empleaba como símbolo de identidad nacional y sentido de pertenencia. Al convertirlo en víctima de una censura judicial, sus adversarios le regalaron el mejor argumento de campaña posible.

El ascenso de De la Espriella se inscribe en una ola que ya recorrió el continente: Trump, Bolsonaro, Bukele, Milei y Kast. Son gobiernos que se reivindican liberales pero cuyas prácticas resultan frecuentemente antiliberales: amenazan la libertad de prensa, erosionan la división de poderes, concentran el poder ejecutivo y, en varios casos, exhiben niveles preocupantes de corrupción institucional. El liberalismo como bandera retórica; el autoritarismo como práctica de gobierno.

Los populismos de izquierda en América Latina pusieron en jaque al liberalismo político durante dos décadas. La nueva derecha populista ha llegado, paradójicamente, para profundizar esa erosión con otro nombre.

La victoria de Abelardo de la Espriella en primera vuelta no renueva la política colombiana: la confirma en sus peores vicios y en el desprecio por la dimensión noble y transformadora que la actividad política puede desplegar.

América Latina en su conjunto requiere con urgencia un liberalismo político serio: aquel que reivindica el pacto social, el diálogo genuino, el respeto por la pluralidad de ideas, el humanismo y la dignidad del prójimo. Un liberalismo igualitario para sus ciudadanos, para las generaciones venideras y para todos los seres humanos que elijan habitar su suelo.