La inseguridad inclina el voto a favor de la derecha en Colombia

Colombia se encamina hacia una de las elecciones más polarizadas en su historia reciente. El balotaje presidencial del 21 de junio definirá el futuro del país entre dos modelos radicalmente opuestos.

Por un lado, la posibilidad de un segundo gobierno de izquierda, esta vez encabezado por el senador Iván Cepeda por el Pacto Histórico, y por el otro, una propuesta de extrema derecha conducida por el abogado y empresario Abelardo De la Espriella, bajo el sello Salvadores de la Patria.

En la primera vuelta, De la Espriella quedó en primer lugar con el 43,7% de los votos frente al 40,9% de Cepeda.

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De la Espriella y Cepeda, candidatos en Colombia.

De acuerdo con la encuestadora Atlas Intel, cuyo informe fue publicado este jueves, con un margen de error del 2%, Abelardo de la Espriella lidera la intención de voto con el 52,2%, superando por casi ocho puntos a Iván Cepeda con el 44,5%.

Las encuestas están siendo cuestionadas en Colombia, dado que el margen de error que se acepta por ley es de un 3% y ninguna de las firmas llegan a ese porcentaje. Sin embargo, todas dan como vencedor a De la Espriella.

“El Tigre”, apodo con el que se lo conoce al outsider de derecha aspira a contar con el apoyo del electorado de los candidatos de centro y centroderecha –Claudia López, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia–.

La influencia de Petro. Según los datos de Atlas Intel, el Gobierno nacional afronta una desaprobación del 55,2%. Analistas consideran que esta percepción negativa se ha convertido en el principal activo de campaña de la oposición.

Aunque, Cepeda se ha despegado de la denuncia de fraude sugerida en la primera vuelta por Petro, en una entrevista reciente defendió la gestión del gobierno y señaló que su balance es positivo.

Seguridad. Cepeda es uno de los arquitectos de la “Paz Total”, política pública que ha sufrido un fuerte desgaste institucional. El presidente colombiano extendió la oportunidad de firmar la paz a guerrillas, paramilitares y otros narcotraficantes.

Sin embargo, a dos meses de dejar el poder ninguna de esas conversaciones llegó a acuerdos concretos. Las agrupaciones ilegales más importantes aumentaron en número de miembros y desafiaron al gobierno con múltiples ataques con drones y coches bomba en medio del peor pico del conflicto armado desde que la guerrilla FARC firmó la paz en 2016.

El electorado colombiano parece asociar la figura de Cepeda con las fallas del Ejecutivo, transformando el balotaje en un plebiscito sobre la administración de Petro.

Es ese contexto, De la Espriella sintoniza con este descontento con una propuesta de mano dura.