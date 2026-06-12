Investigan a Rodríguez Zapatero por presunto contrabando de joyas

El exdirigente español José Luis Rodríguez Zapatero, que es foco de una causa por tráfico de influencias, será investigado ahora por presunto fraude fiscal y contrabando por unas joyas halladas en su despacho.

Un documento judicial de la Audiencia Nacional, en Madrid, señala que Zapatero no pudo acreditar el “pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a la importación” de las joyas halladas en su poder y tasadas en 1,5 millones de dólares.

Un representante de Zapatero había asegurado que las joyas, encontradas en un registro policial en la caja fuerte de su oficina, eran una herencia familiar y les había otorgado un valor mucho menor. Pero después se desdijo y pidió disculpas.

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El registro policial que encontró las joyas había sido ordenado por el magistrado, que busca determinar si Zapatero influyó, a cambio de dinero, en el rescate, con 62 millones de dólares, de la pequeña aerolínea Plus Ultra, de capitales venezolanos, durante la pandemia de covid-19.

El hallazgo de las numerosas joyas, algunas de las cuales tenían diamantes, esmeraldas, zafiros y rubíes, era uno de los detalles más llamativos del sumario del caso.

El juez estima que el hecho de que Zapatero no pueda demostrar haber pagado tasas o impuestos por esas joyas “constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles”.

Zapatero, presidente del gobierno entre 2004 y 2011, es una destacada figura del socialismo español y afín al actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Su caso está sacudiendo al gobierno y al PSOE.

*AFP