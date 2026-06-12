Accidentado final de la gira del Papa en España

El viaje a España del papa León XIV tuvo un final accidentado este viernes, cuando su avión, listo para despegar de la isla de Tenerife, sufrió un problema técnico, obligándolo a retrasar su salida. Finalmente pudo partir hacia Roma gracias a que el rey Felipe VI le prestó su aeronave.

El avión de Iberia ya se encontraba en la pista del aeropuerto de Tenerife Norte, donde el Papa fue despedido por el rey, cuando el capitán anunció el problema técnico en el motor, lo que obligó al pontífice a descender del aparato y volver a la terminal.

Ante estas circunstancias, según el Vaticano, el Pontífice abordó el avión militar del jefe de Estado español, que este “amablemente” le ofreció. Despegó sólo con algunos miembros de su comitiva con destino Roma. El resto de la delegación pontificia regresarán a Roma en un segundo avión enviado por Iberia desde Madrid.

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Este incidente marcó el final de la visita de León XIV, que durante siete días estuvo en Madrid, Barcelona y Canarias, acompañado a cada paso por una multitud, en este bastión tradicional del catolicismo en Europa donde no obstante la práctica religiosa ha caído en las últimas décadas.

El Papa León XIV en si visita a España.

Momentos cumbre de su estadía fueron una misa que ofreció el domingo en pleno corazón de la capital española, ante 1,5 millones de fieles, y la bendición, el miércoles por la noche, de la recientemente terminada torre de Jesucristo de la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, que la convirtió en la iglesia más alta del mundo.

El viaje de León XIV, su cuarto al extranjero desde su elección en mayo de 2025, fue el primero de un sumo pontífice a España desde Benedicto XVI en 2011. En Madrid, el Papa, que habla perfectamente español desde los años que pasó en Perú, prometió cambios en la Iglesia católica ante las denuncias de abuso sexuales.

La última etapa de su viaje lo llevó este viernes a las islas de Gran Canaria y Tenerife, donde aseguró que “todos, de algún modo, somos migrantes” en una nueva muestra de apoyo a este colectivo. Este tema es muy importante para León XIV, al igual que para su predecesor Francisco, en un momento en que las políticas migratorias se endurecen en Europa.