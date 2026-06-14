Caos en Nueva York: incidentes, destrozos y detenidos empañaron los festejos por el título de los Knicks

Los festejos por el primer título de los New York Knicks en la NBA en 53 años dejaron un saldo de 63 detenidos durante la noche del sábado en la Gran Manzana, informó la policía local. También se reportaron varios hechos de violencia, daños materiales y diez agentes heridos.

Los arrestos estuvieron relacionados con delitos como agresión a oficiales, posesión ilegal de armas de fuego, daños a la propiedad, alteración del orden público y obstrucción de la acción de las autoridades, precisó la Policía de Nueva York (NYPD).

Expectativa por el acuerdo de Irán: Trump está enojado con Netanyahu por atacar Beirut y pidió "no estropearlo"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Miles de personas salieron a las calles para celebrar la victoria 94-90 de los Knicks sobre los San Antonio Spurs, que dio a la franquicia neoyorquina su tercer campeonato en la historia, tras vencer en un global por 4-1.

Durante los festejos, un adolescente de 17 años resultó herido en un tiroteo en Manhattan. Además, cinco colectivos escolares fueron incendiados o destruidos y otros tantos vehículos policiales sufrieron daños graves.

Disturbios tras la victoria 94-90 de los Knicks sobre los San Antonio Spurs

Varios patrulleros terminaron con los parabrisas totalmente astillados

"Varias personas se subieron a postes de luz, semáforos, estructuras y andamios. Estallaron varias peleas. Las calles y avenidas quedaron invadidas por multitudes que se negaban a dispersarse, bloqueando la circulación durante varias horas", indicó la policía.

Diez agentes resultaron heridos, entre ellos uno recibió un golpe de puño en el rostro y otro fue agredido con una botella de vidrio, según informaron las autoridades.

Oficiales fueron agredidos por los fanáticos

Las celebraciones coincidieron con el partido entre Marruecos y Brasil por el Mundial 2026, disputado en el MetLife Stadium, en el vecino estado de Nueva Jersey, lo que incrementó la presencia de hinchas en las calles de la ciudad.

Nueva York ya estaba bajo alerta máxima debido a que el miércoles pasado se registraron 56 arrestos y 10 policías heridos. Pese a los megaoperativos y los vallados preventivos, la locura por el ansiado anillo de la NBA terminó desbordando por completo el control de las autoridades.

BGD/ML