A cuánto cotiza el dólar blue hoy,

El dólar blue hoy cerró este 16 de junio a un valor en el mercado de $1.450 para la compra y $1.470 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 16 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 16 de junio el dólar oficial hoy cerró a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta.

Los activos argentinos cotizan mixtos en Wall Street, mientras que el riesgo país sube levemente

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 16 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 16 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.453,80 para la compra y $1.454,80 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 16 de junio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 16 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 16 de junio a $1.497,30 para la compra y $1.497,70 para la venta.

Riesgo país en niveles de 2018: qué puede cambiar para el bolsillo si se sostiene la mejora

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 16 de junio a $1.891,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 16 de junio en $1.503,90 para la compra y $1.504 para la venta.

La sintonía Milei-Musk abre otro frente: YPF y Tesla explorarán negocios energéticos

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 435 puntos básicos este martes 16 de junio.