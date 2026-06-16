El ex ministro de Economía Domingo Cavallo analizó la marcha del gobierno de Javier Milei e hizo un comentario crucial al afirmar: . “Yo creo que falla más la política que la economía” y entre otras cuestiones aseguró: "no entraría en este gobierno" recordando que Javier Milei paso de considerarlo "el mejor ministro de economía del mundo" a tildarlo de "impresentable" simplemente porque a lo largo del 2024 el ex funcionario dijo: "Tengan cuidado con usar el tipo de cambio y los controles de cambio". Durante una entrevista en el programa Economía de Quincho, el exministro evaluó el rumbo de la gestión, volvió a la carga con la necesidad de avanzar hacia una mayor apertura cambiaria y sostuvo que el oficialismo debería profundizar el diálogo y la construcción de consensos para consolidar las reformas.

Cavallo le reclamó a Sturzenegger la eliminación total del cepo cambiario

A lo largo de la conversación, Cavallo explicó que sus observaciones sobre la política económica apuntan principalmente a la necesidad de establecer reglas de juego más claras y previsibles. En ese sentido, consideró que las medidas económicas pueden perfeccionarse, aunque señaló que sus mayores cuestionamientos pasan por la forma en que se desarrolla la estrategia política del Gobierno.

También planteó que el actual contexto representa una oportunidad favorable para avanzar con cambios en el mercado cambiario, debido a la existencia de un superávit comercial y a la entrada de divisas. Según explicó, aprovechar esas condiciones permitiría reducir incertidumbres y fortalecer la estabilidad futura.

El reclamo por una apertura cambiaria total

Durante la entrevista, Cavallo insistió en que el Gobierno debería avanzar hacia una eliminación completa de las restricciones cambiarias. A su entender, se trata del mejor momento para dar ese paso debido al flujo de dólares proveniente del superávit comercial.

El exministro sostuvo que una mayor libertad para el movimiento de capitales contribuiría a estabilizar el tipo de cambio y a reducir las expectativas de una futura devaluación. Además, consideró que una mayor acumulación de reservas ayudaría a reforzar la confianza de los mercados.

Cavallo respaldó la acumulación de reservas y reclamó una apertura total del cepo

En esa línea, afirmó que la reducción del riesgo país permitiría abaratar el financiamiento externo tanto para el sector público como para el privado. Según su visión, ese escenario también favorecería una baja de las tasas de interés y podría impulsar la actividad económica más allá de los sectores alcanzados por incentivos específicos.

Cavallo reconoció que existen diferentes visiones sobre el impacto de una apertura cambiaria plena, pero insistió en que postergar esa decisión podría aumentar los riesgos en el futuro. Por eso, remarcó la importancia de aprovechar las condiciones actuales para avanzar en ese proceso.

“Falla más la política que la economía”

Al ser consultado sobre su evaluación general de la gestión, el exfuncionario expresó una de las definiciones más contundentes de la entrevista. “Yo creo que falla más la política que la economía”, afirmó Cavallo al comparar ambos aspectos del Gobierno.

El economista sostuvo que, aun con las mejoras que considera necesarias en materia económica, el desempeño en ese terreno resulta superior al observado en la construcción política. “Yo creo que el manejo económico, con todos los defectos que uno le pueda señalar y con todas las mejorías que pueda conseguir, es mejor que el manejo político que hace Milei”, señaló.

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Además, consideró que la política económica necesita estar respaldada por un marco de reglas de juego más estable y menos discrecional. Según explicó, resulta importante que las decisiones sean previsibles y que exista mayor claridad respecto de la dirección que seguirá la gestión en el tiempo.

La importancia del diálogo y los consensos

Otro de los puntos abordados por Cavallo fue la relación del Gobierno con otros actores políticos. El exministro sostuvo que el diálogo, la búsqueda de consensos y la negociación con los gobernadores constituyen herramientas fundamentales para fortalecer cualquier proceso de transformación.

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“Me parece que el diálogo, la búsqueda de consensos, la negociación constructiva con los gobernadores y tratar de buscar apoyos, no pelearse con todo el mundo, es fundamental como parte de un manejo político”, afirmó durante la entrevista.

Por último, señaló que le gustaría que al Gobierno le vaya bien y reconoció los avances registrados en algunos indicadores económicos. Sin embargo, advirtió que la continuidad de esos resultados podría verse fortalecida por una estrategia política más abierta al consenso. A su juicio, la mejora económica debería estar acompañada por una conducción política “más defendible”, “más entendible” y con una lógica de construcción de acuerdos que permita sostener las reformas a largo plazo.

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