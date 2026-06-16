Salvador Di Stefano: "El argentino sufre de porfiaditis aguda, la gente no quiere cambiar"

El consultor Salvador Di Stefano tiene una visión poco frecuente en el debate económico argentino: no le interesa si el plan del gobierno es bueno o malo. Le interesa que las empresas comprendan que es momento de mejorar la gestión para ganar rentabilidad.

"Los planes económicos son variables incontroladas. Podés estar de acuerdo o no podés estar de acuerdo", arrancó. "La gente entra a mi oficina para decirme: quiero ganar plata con este plan económico, ¿qué hago? Mi única misión es leer los programas económicos y tratar de que la gente adapte sus planes de negocio. Porque esto es por plata, no es por ideología."

El cambio de paso

Di Stefano describe el momento actual como un cambio de música que exige un cambio de paso. Y advierte que muchos empresarios todavía no lo entendieron.

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"Cambia la música y hay que cambiar el paso: no haga más stock, no saque más crédito, la inflación se viene para abajo y vendé los dólares porque no te sirven para nada", resumió. La lógica es simple para él: "La variable incontrolable es la del gobierno. La controlable es tu plan de negocio. Los planes de negocio se hacen para adaptarse al plan económico y no que el programa económico se adapte a tu plan de negocio".

El problema, según Di Stefano, es cultural. "El argentino sufre de porfiaditis aguda. Cuando le decís que tiene que cambiar el ritmo, tiene un problema", expresó en Punto a Punto radio (90.7 FM).

Informalidad y evasión como respuesta racional

Uno de los pasajes más contundentes de la charla fue sobre la informalidad. Para Di Stefano, no es un defecto moral sino una consecuencia lógica de un sistema tributario insostenible.

"Todos somos evasores porque estamos en un país en donde quién no hizo una operación en negro. Evadir no es mal visto socialmente", sostuvo. Y fue más lejos: "Toda la Argentina está en la informalidad porque el sistema tributario argentino es un espanto que no te deja ganar plata. En la economía, todo el mundo siempre hizo algo para protegerse de que no lo afane el Estado".

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"¿Cuál es la diferencia entre los chilenos y nosotros? La seguridad jurídica. Si nosotros hubiésemos tenido presidentes que hubiesen traído la seguridad jurídica, hoy no tendríamos pobreza", afirmó. Su diagnóstico fue lapidario: "Somos un país pobre con plata ¿Por qué no tenemos plata? No, es porque no damos seguridad jurídica. Liso y llanamente."

Para Di Stefano, la salida no pasa por un solo gobierno sino por continuidad. "Si nosotros tenemos tres presidentes que mantienen el mismo rumbo económico, Argentina vuela", dijo. Y cerró con una definición que resume toda su filosofía: "Necesitamos tomar la economía como un caso y no la economía como una acción política".