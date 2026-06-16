SanCor sale a la venta: la planta de Córdoba fue valuada en US$ 7 millones

La histórica cooperativa láctea SanCor comenzó oficialmente el proceso de venta de sus activos luego de que la Justicia decretara su quiebra en abril pasado. La medida representa un nuevo capítulo en la compleja situación que atraviesa una de las empresas más emblemáticas de la industria alimenticia argentina, que durante décadas fue un referente del sector lechero nacional.

El proceso fue habilitado por el juez Marcelo Gelcich, a cargo del expediente, quien autorizó la realización de una licitación pública para la venta de seis plantas industriales y del conjunto de marcas y activos intangibles de la compañía. En total, la operación parte de una valuación base de US$ 52,1 millones.

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Según se informó, el objetivo principal de la medida es preservar el valor productivo de los activos y generar condiciones para que las unidades industriales puedan continuar operando, con el consecuente impacto positivo sobre el empleo y las economías regionales vinculadas a la actividad láctea.

La licitación estará estructurada en siete lotes. Seis de ellos corresponden a establecimientos industriales ubicados en las provincias de Santa Fe y Córdoba, mientras que el séptimo comprende el paquete de marcas y otros activos intangibles asociados a la firma.

De acuerdo con las tasaciones oficiales realizadas en el marco del proceso judicial, las plantas industriales alcanzan un valor conjunto estimado de US$ 27,4 millones. Por su parte, las marcas y activos intangibles fueron valuados en aproximadamente US$ 24,7 millones, una cifra que refleja el peso histórico y el reconocimiento que aún conserva la marca SanCor en el mercado argentino.

Las plantas en venta

Entre las unidades productivas incluidas en la licitación, la planta ubicada en Devoto, Córdoba, encabeza las valuaciones individuales con un monto estimado de US$ 7 millones. Se trata de uno de los establecimientos más importantes dentro del esquema productivo de la cooperativa.

En segundo lugar aparece la planta de Sunchales, localidad santafesina donde nació la empresa. Su valuación fue ajustada recientemente y quedó por debajo de las estimaciones iniciales luego del incendio registrado el pasado 7 de junio, un hecho que impactó sobre parte de sus instalaciones y obligó a recalcular el valor de mercado del activo.

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El listado de inmuebles también incluye las plantas industriales de Gálvez, La Carlota, Balnearia y San Guillermo. En todos los casos, las tasaciones oscilan entre los US$ 2,5 millones y los US$ 5,5 millones, dependiendo de las características, el estado de conservación y la capacidad operativa de cada establecimiento.

Condiciones de la licitación

Uno de los aspectos destacados del proceso es la flexibilidad prevista para los potenciales interesados. Los oferentes podrán presentar propuestas por una planta en particular, por combinaciones de activos o incluso por la totalidad del negocio. Esta modalidad busca ampliar el universo de posibles compradores y favorecer la competencia durante la licitación.

Para participar, los interesados deberán adquirir un pliego con un costo de US$ 10.000 y constituir una garantía equivalente al 10% del valor de la oferta presentada. Estos requisitos buscan asegurar la seriedad de las propuestas y evitar presentaciones especulativas.

Desde el juzgado también aclararon que la evaluación de las ofertas no se limitará exclusivamente al aspecto económico. Además del monto ofrecido, se tendrán en cuenta los antecedentes empresariales de los postulantes y, especialmente, los proyectos vinculados a la continuidad operativa de las plantas y la preservación de los puestos de trabajo.

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La situación de la cooperativa se convirtió en uno de los casos más representativos de las dificultades que enfrenta parte de la industria láctea argentina. Durante los últimos años, la compañía atravesó una combinación de problemas financieros, reducción de su producción, pérdida de mercados y dificultades para sostener su estructura operativa, factores que derivaron finalmente en el proceso de quiebra.

Ahora, con el inicio formal de la venta de sus activos, se abre una nueva etapa para la empresa. El resultado de la licitación determinará no solo el destino de sus plantas industriales y de una marca con fuerte presencia en el mercado, sino también el futuro de parte de la capacidad productiva que durante décadas formó parte de la historia de la lechería argentina.