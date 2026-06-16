“Que sean partícipes del crimen”, la expectativa del abogado de Gabriel Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este martes un nuevo capítulo con la declaración indagatoria de Claudio Gabriel Barrelier, quien se abstuvo de declarar ante la Justicia. Tras la audiencia, Gino Torreani, uno de los abogados de Gabriel Vega, padre de la víctima, aseguró que esperan una actitud similar por parte de los otros imputados y reiteró que, a criterio de la querella, podrían existir más personas involucradas en el caso.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Torreani confirmó que Barrelier decidió no responder preguntas durante la indagatoria. "Ya terminó la declaración indagatoria y se abstuvo a declarar", señaló.

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El abogado sostuvo que la decisión fue más acorde a lo que esperaba la querella y marcó diferencias con las instancias anteriores del proceso. "Eso hubiera sido lo más lógico que lo hubiera hecho desde un principio. Nos sorprendieron las anteriores dos declaraciones indagatorias y hoy fue un poco más lógico a lo que esperábamos", afirmó.

Respecto de las próximas declaraciones de Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos imputados por encubrimiento agravado, Torreani estimó que podrían seguir el mismo camino procesal que Barrelier. "Ojalá aporten datos y colaboren con el proceso y den amplias declaraciones de la participación que tuvieron en el hecho, cuánto conocían de lo que estaba sucediendo", manifestó.

Sobre la situación de Barrelier, explicó que la acusación fue agravada y que ahora enfrenta una imputación por homicidio triplemente calificado. Además, se refirió al futuro procesal de los otros dos imputados: "Estamos esperando que si se recalifica el hecho en el que tomaron parte, dejen de ser encubridores y pasen a ser partícipes necesarios o secundarios. Eso debería saberse en las próximas horas", explicó.

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Más responsables

Uno de los puntos centrales de las declaraciones del abogado fue la posibilidad de que existan más involucrados en el caso además de los tres detenidos actuales. "Creemos que no se agota la cadena de responsabilidad en estos tres imputados. Creemos que hay más responsables", afirmó Torreani.

Según explicó, todavía no es posible establecer con precisión cuál habría sido el rol de esas personas. "No puedo determinar a ciencia cierta el grado de participación que tuvieron en el hecho. En principio serían encubridores o partícipes necesarios o secundarios", sostuvo.

La situación de la madre

Consultado sobre la posibilidad de que declare la madre de Agostina, Torreani aclaró que la querella del padre no cuenta con información sobre eventuales medidas judiciales. "No sabemos en qué condiciones y estado de salud se encuentra la mamá. Esperamos que declare y le ponga un poco de claridad a los hechos porque hasta ahora ha sido todo muy confuso y contradictorio", expresó.

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Por último, el abogado destacó el trabajo realizado por la fiscalía. "No creemos que vaya lenta la investigación, sino todo lo contrario. Ha avanzado muy rápido. Hay muchos elementos y datos probatorios, mucha evidencia recabada", afirmó.

Finalmente, señaló que la querella espera que en las próximas semanas se dicten las prisiones preventivas correspondientes y que posteriormente la causa avance hacia la etapa de juicio oral. "No es algo de un día para el otro, va a demorar un tiempo, pero se está trabajando muy arduamente para que esto pase", concluyó.