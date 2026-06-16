 Villa María: manejaba a alta velocidad, cruzó semáforos en rojo y terminó destrozando una rotonda

Un hombre de 28 años protagonizó un violento accidente en Villa María tras cruzar varios semáforos en rojo durante la madrugada del domingo. La secuencia fue detectada por el Centro Municipal de Monitoreo y terminó con importantes daños en una rotonda ubicada sobre bulevar Intendente Maciel y Ruta Nacional 158.

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Según informaron desde el municipio, el vehículo fue seguido en tiempo real por las cámaras de seguridad luego de que se detectaran reiteradas infracciones de tránsito. Ante la situación, se emitió una alerta a la Guardia Urbana para intentar interceptar al conductor y ordenar la circulación.

Sin embargo, antes de que el personal pudiera intervenir, el hombre perdió el control de una camioneta Ford Ranger Raptor al llegar a la intersección con la Ruta 158 y atravesó el sector central de la rotonda.

La secuencia quedó registrada en video y muestra cómo el rodado circuló a alta velocidad, cruzó semáforos en rojo y terminó impactando contra el guardarraíl instalado a la vera de la ruta. Como consecuencia del choque, resultaron dañadas una maceta ornamental, especies del arbolado urbano y parte de la estructura de contención metálica.

Tras el siniestro, efectivos policiales y un servicio de emergencias trabajaron en el lugar. El conductor fue trasladado al Hospital Regional Pasteur, donde los médicos constataron que sufrió fracturas en una vértebra lumbar y otra dorsal. Además de las infracciones por cruzar semáforos en rojo, el Juzgado Municipal de Faltas inició las actuaciones correspondientes.

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En paralelo, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Sostenible comenzó el relevamiento de los daños ocasionados en el espacio público para determinar el costo de reparación y reposición de los elementos afectados. Con esa información, el municipio avanzará con las acciones legales necesarias para reclamar al conductor el resarcimiento económico por los daños provocados en la rotonda y el mobiliario urbano.