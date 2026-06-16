Quién era Raulito, el niño que inspiró una de las marcas más emblemáticas de Córdoba

La histórica empresa cordobesa Raulito fue reconocida recientemente por el Concejo Deliberante de Córdoba en el marco de sus 70 años de trayectoria. La distinción puso en valor la historia de una firma familiar que logró convertirse en un clásico de las mesas cordobesas manteniendo su identidad, sus recetas y su vínculo con varias generaciones de consumidores.

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En diálogo con Punto a Punto Radio, Cristian Ulloque, director ejecutivo de la empresa, aseguró que el reconocimiento fue un momento especial para toda la firma. "Esta es la muestra pública y formal de un reconocimiento que venimos percibiendo desde hace décadas cada vez que nos cruzamos con nuestros consumidores", señaló.

Ulloque aseguró que el principal patrimonio de la empresa está en la relación construida con sus consumidores. "No medimos los 70 años por el propio tiempo, sino por la cantidad de momentos compartidos con nuestros consumidores".

El empresario destacó que la empresa logró consolidarse sin grandes campañas de marketing ni cambios profundos en su identidad. "Se ha dado de una manera muy silenciosa, de un trabajo muy prudente a lo largo de los años, haciendo lo mismo, no modificando absolutamente nada", explicó.

Una marca con historia

Raulito nació hace siete décadas y su nombre tiene origen en una historia familiar que sigue siendo parte de la identidad de la empresa. Según relató Ulloque, la imagen que aparece en los tradicionales envases corresponde a Raulito, hijo de uno de los fundadores de la firma.

"Raulito existió y lo que se ve en el pote es el retrato dibujado de Raulito", contó. Además, recordó que el niño acompañaba a su padre durante el reparto de las mermeladas cuando apenas tenía dos años. La historia se remonta incluso a los años previos a la creación formal de la empresa. "Raulito estaba presente en la elaboración de las mermeladas. Se elaboraba de noche y se repartía de día en un triciclo", recordó.

Para el directivo, esa imagen simboliza el esfuerzo que permitió construir la empresa a lo largo de las décadas. "Ese pedaleo por las calles de Córdoba y que hoy, 70 años después, la ciudad reconozca todo ese esfuerzo es muchísimo", expresó.

Los sabores que marcaron generaciones

Actualmente la empresa produce nueve variedades de mermeladas, entre ellas durazno, higo, naranja, zapallo, pera, ciruela, manzana y membrillo. Ulloque explicó que la mermelada de durazno continúa siendo la más vendida, concentrando cerca del 40% de la producción. Sin embargo, reconoció que el producto que despierta mayor pasión entre los consumidores es otro.

"La mermelada de higo se lleva todo el cariño, el amor y la pasión de la gente", afirmó. Además, destacó una característica que diferencia a la empresa dentro del mercado. "Seguimos haciendo cada sabor con su fruta. No hacemos absolutamente nada para modificar color, textura o sabor", sostuvo.

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Otro de los aspectos que identifica a Raulito es la permanencia de su histórico packaging, prácticamente inalterado a lo largo de las décadas. Aunque reconoció que en numerosas oportunidades recibieron sugerencias para modernizar la imagen de la marca, Ulloque aseguró que los propios consumidores son quienes defienden la continuidad del diseño tradicional.

"Cuando vemos todo lo que genera en la gente nos ponemos un poco más firmes. Claramente la gente no quiere cambios y quiere que siga todo igual", señaló.

A siete décadas de su nacimiento, la empresa continúa apostando a la misma fórmula que la convirtió en un emblema cordobés: productos tradicionales, recetas sin modificaciones y una identidad que logró atravesar generaciones sin perder vigencia.