Los próximos ministros de la Corte "serán dos personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", según Eduardo Bittar

Eduardo Bittar advirtió que el mecanismo elimina controles de transparencia y refuerza la discrecionalidad presidencial. También criticó que se suprimió la obligación de respetar diversidad de género, especialidad y procedencia regional. El presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba, cuestionó el decreto 467 que el gobierno nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial y que modifica el régimen vigente desde 2003 para la designación de ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Este decreto privilegia la rapidez y la discrecionalidad presidencial", sostuvo Bittar en diálogo con Es por Acá, el programa que emite Radio Punto a Punto 90.7. Para el abogado, el mecanismo anterior funcionaba como un sistema de "autolimitación presidencial" basado en publicidad, transparencia y participación ciudadana. El nuevo decreto, dijo, "tiende a suprimir esto en aras de mayor celeridad".

Qué cambia concretamente

El decreto 222 que rigió desde 2003 establecía una serie de condiciones que debía cumplir el Poder Ejecutivo antes de proponer un candidato a la Corte: audiencias públicas, control de requisitos, participación de ciudadanos, colegios profesionales, entidades académicas y organismos de derechos humanos, que podían presentar observaciones o apoyos durante 15 días ante el Ministerio de Justicia.

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El decreto 467 deroga ese mecanismo y traslada esa función directamente al Senado. "El control democrático que lo haga el Senado", describió Bittar. "Esto me parece que es redundante", añadió.

Además, el artículo 3 del decreto anterior obligaba a que las nuevas designaciones reflejaran, en la medida de lo posible, diversidad de género, especialidad de los candidatos y procedencia regional equilibrada. El nuevo decreto elimina ese requisito.

"Me estoy imaginando que serán propuestas dos personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", especuló Bittar. "Si no, no lo hubieran eliminado. Y al eliminar el género, da la impresión de que no hay ninguna mujer entre quienes está pensando el Poder Ejecutivo para proponer."

El contexto: una Corte con tres miembros

La Corte Suprema cuenta actualmente con solo tres de sus cinco integrantes: los ministros Rossati, Rosencrantz y Lorenzetti. Las vacantes se deben a las jubilaciones de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

El año pasado, el gobierno intentó cubrir esos cargos con Daniel Lijo y Manuel García Mancilla, pero no obtuvo los dos tercios del Senado necesarios para confirmarlos. García Mancilla asumió en comisión y luego quedó sin efecto. Fue, en palabras de Bittar, "un procedimiento bastante anómalo, irregular o poco ortodoxo".

Una crítica más amplia al sistema

Bittar aprovechó para cuestionar también el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Señaló que entre los 148 pliegos enviados recientemente "prácticamente no había abogados de ejercicio", lo que consideró un error. "Como si nosotros, los abogados de ejercicio, no tuviésemos otra mirada para aportar en la magistratura", dijo.

La Corte Suprema publicó hace unos meses un acordado sugiriendo criterios técnicos y personales para la selección de jueces, aunque sin poder obligar al Consejo a adoptarlos.

"Nuestro sistema tiene muchísimas cosas para mejorar", concluyó el presidente del Colegio de Abogados. "Coincido con que la Magistratura requiere una profunda revisión."