La advertencia de UTA ante el pago del aguinaldo en cuotas: “Podemos ejercer el derecho a huelga”

La Federación de Empresarios del Transporte (FETAP) denunció dificultades financieras para afrontar el pago de salarios y aguinaldos luego de que, según afirman, la Municipalidad de Córdoba no actualizara el valor kilómetro que perciben las empresas desde abril. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en tanto, rechazaron cualquier posibilidad de cobrar con escalas salariales atrasadas y advirtieron que podrían adoptar medidas de fuerza si no se cumplen los pagos.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el representante de FETAP, Alejandro Ugalde, explicó que el conflicto se originó tras la implementación de una nueva metodología de cálculo del valor kilómetro por parte del municipio. Según indicó, si bien el esquema contemplaba actualizaciones periódicas, estas no se realizaron en los últimos meses.

"Cada vez la diferencia es más grande e indudablemente no es que desconocemos la paritaria que se firmó, sino que no estamos en condiciones financieras de hacer frente a ese pago", sostuvo.

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De acuerdo con Ugalde, actualmente existe una diferencia de alrededor de 600 pesos por kilómetro entre el valor reconocido por la Municipalidad y el costo actualizado del sistema. Mientras el municipio paga $4.782 por kilómetro, las empresas aseguran que el valor debería ubicarse en torno a los $5.366.

El dirigente empresarial afirmó que esa brecha genera un déficit millonario para el sector. "A 600 pesos el kilómetro y 4 millones de kilómetros que hacen las empresas privadas, son 2.400 millones de pesos", detalló.

Además, advirtió que si la situación no se corrige podrían verse afectadas distintas variables del servicio. "Voy a seguir pagando, reconociendo la existencia de la paritaria, pero no la puedo pagar. Voy a pagar por lo menos con la escala vieja. Voy a pagar el aguinaldo como pueda, pero a la vuelta de la esquina ya tenemos la reducción de servicios", señaló.

La respuesta de UTA

Desde el gremio de los choferes rechazaron el planteo empresarial y sostuvieron que los trabajadores no deben asumir las consecuencias del conflicto entre las empresas y el municipio.

El secretario general de UTA Córdoba, Adrián Lentini, consideró que la discusión debe resolverse entre las partes responsables del sistema. "La Municipalidad como ente regulador y dueña de los servicios de transporte y los empresarios tienen que resolver esa situación y no ponernos en el medio de los trabajadores", afirmó.

El dirigente reconoció que la eliminación de subsidios nacionales agravó la situación económica del transporte urbano en distintas provincias, aunque remarcó que eso no puede justificar incumplimientos salariales.

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"Nosotros el lunes próximo tenemos que cobrar un adelanto de salario. Si lo quieren pagar con escala vieja, lógicamente que vamos a tener un conflicto porque están haciendo retención de haberes y nos deja liberados para tomar las medidas que discutiremos entre todos", advirtió.

Lentini también cuestionó el impacto que la crisis viene teniendo sobre los trabajadores del sector y aseguró que el poder adquisitivo continúa deteriorándose pese a las negociaciones paritarias. "Nunca se termina de recuperar el bolsillo del trabajador. Y a esto sumarle que quieran desdoblar el pago del aguinaldo o pagar con una escala vieja ya es demasiada la presión que se está ejerciendo sobre los trabajadores", sostuvo.

Posibles medidas

Por el momento, desde UTA aseguraron que aguardarán hasta el próximo lunes 22 de junio, fecha en la que debería acreditarse el adelanto salarial. A partir de allí evaluarán los pasos a seguir.

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"Tenemos que garantizar que se paguen las obligaciones salariales en tiempo y forma. Si eso no ocurre, podemos ejercer el derecho a huelga y tomaremos las medidas que correspondan", indicó Lentini.

Mientras tanto, el conflicto permanece abierto y las negociaciones continúan sin una solución concreta. Desde FETAP aseguran que aún no obtuvieron respuestas del municipio, mientras que el gremio insiste en que cualquier incumplimiento salarial podría derivar en medidas que afecten la prestación del servicio en la ciudad.